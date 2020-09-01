نصائح نفسية لمرضى القلب في زمن كورونا، نقدمها لمرضى القلب كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أو لهجماته الشرشة، التي تؤثر على الصحة العامة والنفسية لمرضى القلب في زمن كورونا.

جمعنا أهم النصائح النفسية لمرضى القلب في زمن كورونا ، من خلال استشارية الطب النفسي ومديرة مركز وعد بجدة الدكتور لبنى عزام، لتعزيز الصحة النفسية لمرضى القلب خلال مكافحة فيروس كورونا " كوفيد 19".

مرضى القلب في زمن كورونا

·حالات مرضى القلب المتأثرة بفيروس كورونا

·نصائح نفسية لمرضى القلب في زمن كورونا

حالات مرضى القلب المتاثرة بفيروس كورونا

·وبحسب ما قالته الدكتورة لبنى، حالات مرضى القلب المتاثرة بفيروس كورونا، والمتفق عليها من الأطباء المتخصصين في أمراض القلب، دوت الخليج

·مرضى القلب المصابين بمشكلات الشريان التاجي من الحالات المتاثرة بفيروس كورونا.

·مرضى القلب المصابين بضعف كفاءة المناعة من الحالات المتأثرة بفيروس كورونا.

·مرضى القلب المصابين بمشكلات صمامات القلب "الميترالي أو الأورطي" من الحالات المتأثرة بفيروس كورونا.

·مرضى القلب المصابين بالتهابات عضلة القلب من المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الإهمال وعدم الاهتمام بالظروف المحيطة في زمن كورونا.

نصائح نفسية لمرضى القلب في زمن كورونا

·أشارت الدكتور لبنى، إلى أهم النصائح النفسية لتعزيز صحة مرضى القلب في زمن كورونا، على النحو التالي

·تجنب مرضى القلب الازدحام والاختلاط قدر المستطاع في زمن كورونا.

Advertisements

·حرص مرضى القلب على الاهتمام بالتدابير الوقائية والاحترازية في زمن كورونا.

·ابتعاد مرضى القلب عن الأخبار والأحداث السلبية في زمن كورونا.

·أخذ مرضى القلب الدواء في المواعيد لمحددة دون الاهمال في زمن كورونا.

·التزام مرضى القلب بتناول الوجبات الرئيسية الصحية في أجواء عائلية بصفة مستمرة في زمن كورونا.

·ممارسة مرضى القلب التمارين الرياضية البسيطة يوميا أ المشي لمة 30 دقيقة في زمن كورونا.

·أخذ مرضى القلب قسط وافي من النوم لساعات متواصلة في زمن كورونا.

·مشاركة مرضى القلب افراد الأسرة في الهوايات البسيطة داخل المنزل للحد من التوتر والقلق، والأهم ابتعادهم عن الألعاب الالكترونية العنيفة مهمها كانت مسلية في زمن كورونا.

·استمتاع مرضى القلب بالأجواء الهادئة والافلام المضحكة يوميا للحد من الإكتئاب في زمن كورونا.

·ضبط مرضى القلب مستويات " السكر، الضغط، الكوليسترول" في الدم بصفة دورية مع الطبيب المختص، لتفادي المشكلات المفاجئة في زمن كورونا.

·تخصيص مرضى القلب وسائل التواصل الإجتماعي، للتواصل مع الأصدقاء المفضلين بصفة مستمرة، لدعم الطاقة الإيجابية والتغلب على الخوف من المستقبل في زمن كورونا.