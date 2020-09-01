جدة- ولاء حداد الثلاثاء,01 أيلول (سبتمبر) 2020 - 17:30
فوائد خل التفاح لمرضى الكبد الدهني وطرق استخدامه من المهم التعرف عليها، وذلك لأن الكبد الدهني حالة مرضية تؤثر على الصحة العامة، وتؤثر على عمل الكبد و التعرض للمضاعفات الخطيرة، وخل التفاح أحد العلاجات الشعبية التي تخفف من المشكلة.
فوائد خل التفاح لمرضى الكبد الدهني وطرق استخدامه:
ذكر موقع ويب طب أن خل التفاح يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في وعلى الكبد وهي الحالة المسببة للكبد الدهني.
وعن طريقة استخدام خل التفاح للاستشفاء دوت الخليج:
إضافة ملعقة صغيرة واحدة من خل التفاح لكأس من الماء الدافئ، ويمكن تحليتها بالعسل، ثم يشرب مرتين يومياً قبل الوجبات.
أسباب الكبد الدهني:
فيما عدا شرب المشروبات الضارة، فهنالك عوامل تساهم في الإصابة بالكبد الدهني وهي:
- السمنة أو الزيادة في الوزن.
- ارتفاع الكوليسترول في الدم.
- الإصابة بمرض السكري.
- بعض أنواع الأدوية تسبب دهون الكبد.
- الإصابة بالتهاب الكبد.
أعراض الكبد الدهني:
دهون الكبد تسبب تضخمه كما تسبب عدداً من الأعراض دوت الخليج:
- التعب و الضعف العام.
- فقدان الوزن أو فقدان الشهية.
- الغثيان والتشوش الذهني.
- آلام في البطن أو في الجانب الأيمن العلوي منه.
- ظهور بقع داكنة غير متجانسة على الجلد.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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