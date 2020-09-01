فوائد خل التفاح لمرضى الكبد الدهني وطرق استخدامه من المهم التعرف عليها، وذلك لأن الكبد الدهني حالة مرضية تؤثر على الصحة العامة، وتؤثر على عمل الكبد و التعرض للمضاعفات الخطيرة، وخل التفاح أحد العلاجات الشعبية التي تخفف من المشكلة.

فوائد خل التفاح لمرضى الكبد الدهني وطرق استخدامه:

ذكر موقع ويب طب أن خل التفاح يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في وعلى الكبد وهي الحالة المسببة للكبد الدهني.

وعن طريقة استخدام خل التفاح للاستشفاء دوت الخليج:

إضافة ملعقة صغيرة واحدة من خل التفاح لكأس من الماء الدافئ، ويمكن تحليتها بالعسل، ثم يشرب مرتين يومياً قبل الوجبات.

أسباب الكبد الدهني:

فيما عدا شرب المشروبات الضارة، فهنالك عوامل تساهم في الإصابة بالكبد الدهني وهي:

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السمنة أو الزيادة في الوزن.

ارتفاع الكوليسترول في الدم.

الإصابة بمرض السكري.

بعض أنواع الأدوية تسبب دهون الكبد.

الإصابة بالتهاب الكبد.

أعراض الكبد الدهني:

دهون الكبد تسبب تضخمه كما تسبب عدداً من الأعراض دوت الخليج:

التعب و الضعف العام.

فقدان الوزن أو فقدان الشهية.

الغثيان والتشوش الذهني.

آلام في البطن أو في الجانب الأيمن العلوي منه.

ظهور بقع داكنة غير متجانسة على الجلد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.