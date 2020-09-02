دراسة: مستحضرات التجميل وتأثيرها على المراهقين

كثيرا ما نسمع ونقرأ أن العطور ومستحضرات التجميل على اختلاف أنواعها لها تأثير على الصحة بشكل أو بآخر، وهاهي دراسة جديدة تؤكد ذلك، خاصة فيما يخص المراهقين كونهم الأكثر استخداما لتلك المنتجات، وكونهم مازالوا في طور النمو سواء الجسدي أو العقلي، إليكم الدراسة.

مستحضرات التجميل والصحة:

أكّدت دراسة علمية أجراها خبراء أمريكيون وجود صلة بين الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند المراهقين وبين التعرّض للمواد الكيماوية المستخدمة في تركيب العطور ومستحضرات التجميل.

واعتبروا أن هذه الأعراض تشير إلى اضطراب الغدد الصماء، والتي تحدث عند زيادة التعرّض لمركبات مثل "الفثالات"، وهي عبارة عن ملدّنات تتم إضافتها للبلاستيك لتحسين مرونته وشفافيته.

نتيجة الدراسة:

حذّر الخبراء، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، المراهقين من الإفراط في استخدام تلك المواد التي يشيع استخدامها أيضاً في تغليف المواد الغذائية والأدوية وبعض المستحضرات الصيدلانية.

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ويُذكر أن الفثالات تتداخل مع النشاط الطبيعي لهرمونات الأندروجين والتستوستيرون، ما يشكّل خطراً كبيرا على عملية التكاثر والسمات الجسدية بين المراهقين من الجنسين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.