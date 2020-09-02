15 حيلة بالورق الفويل مكنتيش تعرفيهم قبل كده!

ورق الفويل او الورق الالومنيوم دايما بنستخدمه مع الاكلات اللي بنعملها في الفرن ، ولكن ورق الفويل ليه استخدامات تانية غير الطبخ ونقدر نستفاد منه بطرق كتير جدا ، والنهاردة هنتعرف مع بعض على مجموعة حيل بالورق الفويل في الاستخدامات المنزلية.

حيل بالورق الفويل:

1- استخدميه كبديل للقمع:

لو عندك اي سوائل عايزة تنقليها في ازازة ، ومش متوفر عندك قمع ، تقدري تستخدمي الورق الفويل كبديل ، اعمليه على شكل قمع زي ما هو باين قدامنا في الصورة كده.

2- اكوي الهدوم من الجانبين في نفس الوقت:

قبل ما تبدأي تكوي الهدوم حطي قطعة ورق فويل تحتها قبل الكوي ، زي ما هو باين في الصورة قدامنا ، الطريقة دي هتخلي الفويل يسخن ويفرد الهدوم من تحت في نفس الوقت وانتي بتكويها من فوق.

3- رجعي المقص حاد:

لو عندك مقص بارد وعايزاه يبقى حاد تاني وتتخلصي من الصدا فيه ، هاتي ورقة فويل وقصيها بالمقص من 7 – 10 مرات ، زي ما هو باين في الصورة.

4- طولي عمر البطارية:

لو البطاريات عندك فضيت ومعندكيش بطاريات جديدة ، استخدمي بعض الورق الفويل ، قطعي الورق قطع صغيرة وحطيه عند الجزء الموجب بتاع البطارية هتشتغل فورا ، وتعتبر حل رائع وعملي جدا في اي وقت مش متوفر عندك بطاريات جديدة ومحتاجاها ضروري.

5- ازالة الكهربا الساكنة من الهدوم:

عشان تتخلصي من الكهربا الزيادة اللي بتكون موجودة في الهدوم ، هاتي ورقتين او تلاتة من الورق الفويل جمعيهم مع بعض واعمليهم على شكل كورة وحطيهم مع الغسيل في الغسالة ، بعد الغسيل الكهربا مش هتتراكم على الهدوم وكمان الورق الفويل هيجذب الغبار والشعر.

6- تنضيف المكوى:

الحيلة دي ممكن تستخدميها مع المكوى اللي من الستانلس ستيل ، هاتي اي منظف رغوي عندك ، رشي المكوى من تحت ، وجمعي كام ورقة فويل مع بعض وادعكي بيهم المكوى من تحت ، هتنضف وهتشيلك اي صدى.

7- تنضيف الفضيات:

عشان تنضفي الفضة ، هاتي صينية كبيرة او ممكن تستخدمي الحوض سديه بالسدادة وبطنيه من تحت بطبقتين من الورق الفويل ، امليه حوالي ¼ كوباية مية مغلية, ½ كوباية كربوناتو, ½ كوباية ملح ، حطي الفضيات اللي عايزة تنضفيها في الخليط ده وسيبيها منقوعة حوالي 10 دقايق على الاقل ، وبعدين هاتي قطعة قماش ناعمة وابدأي امسحي الفضيات هتلاقي البقع والصدا طلع منها.

8- نقل الاثاث بسهولة:

عشان تحركي الاثاث بسهولة من مكان لمكان ، حطي قطعة ورق فويل تحت الرجل ، ده هيخلي عملية التحريك اسهل بكتير.

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9- تحسين اشارة الواي فاي:

الورق الفويل ممكن انه يساعد في تقوية اشارة الواي فاي ، هاتي ورق فويل على شكل مستطيل واتنيها كذا مرة ، وحطيها ورا الهوائي بتاع الراوتر ، الورق الفويل هيعكس الاشارات اللاسلكية في الاتجاه اللي انتي عايزاه.

10- تنضيف مسدس الشمع السخن:

مسدس الشمع مع الاستخدام المستمر ، الشمع ممكن يتراكم عليه ويسده ، عشان تحلي المشكلة دي بكل بساطة ، سخني مسدس الشمع وهاتي كام قطعة من ورق الفويل عشان تحمي ايدك من السخونية واعمليهم على شكل كورة صغيرة وامسحي الشمع الزيادة.

11- حماية الاكل من الحرق:

عشان تمنعي الاكل يلزق في الطاسة او يتحرق ، حطي طبقة من الورق الفويل في الطاسة من تحت ، والطريقة دي مفيدة جدا لو هتطبخي من غير زيوت او سمنة.

12- ازالة الصدا من الاسطح المطلية بالكروم:

اعملي كورة من ورق الالومنيوم ، بليها تحت مية باردة ، وبعدين افركي بيها اي سطح عليه صدا.

13- قفل الاكياس البلاستيك:

لو عايزة تقفلي اي كيس بلاستيك ، حطي ورقة فويل على الحرف بتاعه ، ودوسي عليها بالمكوى ، وكده يبقى عندك كيس لتخزين الاكل محكم الغلق.

14- استخدمي الفويل مع الموبايل التاتش:

المثير للدهشة ان الشاشات التاتش بتتفاعل مع الفويل ، لو لفيتي قلم رصاص بورقة فويل ، كده تبقي عملتي قلم للتليفون يدوي الصنع ، وممكن تستخدميه لو لابسة جوانتي لفي صوباعك بالفويل واستخدمي التاتش عادي هيشتغل معاكي كانك بتستخدمي ايدك بالظبط.

15- اعملي بيه اشكال للحلويات:

تقدري تعملي قطاعة عجين بالورق الفويل لتشكيل العجين ، ارسمي التصميم اللي انتي عايزاة واعملي الورق الفويل بنفس الشكل هاتي قطعة ورق فويل واتنيها كذا مرة عشان الشكل يبقى سميك ويقطع معاكي.

تبييض الاسنان:

اخطي شوية كربوناتو مع معجون اسنان ، حطي طبقة سميكة من الخليط ده على شريط رفيع من الورق الفويل ، حطي الشريط على اسنانك ، سيبيه ساعة وبعدين اغسلي اسنانك بالمية كويس جدا ، الطريقة دي تأثيرها قوي جدا في تبييض الاسنان ، ولكن تتعمل على فترات مش باستمرار.

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