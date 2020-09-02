فوائد نبات الكريلا الصحية، أو ما يسمى القرع المر أو الخيار المر، تعتمد على كونه أحد أنواع الخضروات التي تتركز بها عناصر غذائية متعددة تعمل على رفع مناعة الجسم تجاه عدد كبير من الأمراض وتحسن أداء أعضاء الجسم المختلفة.

فوائد نبات الكريلا الصحية:

كثير من المواقع الطبية تحدثت عن نبات الكريلا ووصفته بالنبات الصحي، وعدد فوائده ومنها:

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يحوي نبات الكريلا مركب البيتيد الذي يشبه في خواصه الأنسولين و بالتالي فهو يساعد مرضى السكري على ضبط مستويات السكر في الدم.

احتوائه على الألياف و الماء يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي ويقي من اضطراباته.

مركبات بيتا وألفا الكيميائية في الكريلا تجعل منه نبات صحي يقي من ارتفاع الكوليسترول في الجسم و الوقاية من مضاعفاته.

يحوي الكريلا مضادات فيروسات وتناوله يساهم في الوقاية من الأمراض الفيروسية مثل الملاريا و الرشح و الانفلونزا.

مضادات الأكسدة في الكريلا تجعل جسم الإنسان يقاوم الأمراض السرطانية.

يحوي الكريلا مسكن طبيعي وتناوله يمكن أن يخفف آلام الدورة الشهرية لدى الفتيات، كما يمكن أن يخفف من حدة الصداع.

ينصح بتناول نبات الكريلا للمرأة الحامل وذلك بسبب احتوائه على حمض الفوليك المهم لنمو الجهاز العصبي لدى الجنين.

يحوي نبات الكريلا مجموعة من المعادن الهامة مثل الحديد و الكالسيوم و المغنيسيوم وكلها عناصر تعزز مناعة الجسم وتقوي الدم وتقي من الأمراض المناعية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.