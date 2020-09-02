فواكه غنية بالكالسيوم ينصح بتناولها

من منا لا يحب الفواكه ويهوى تناولها في كافة مواسمها؟ لكن كم منا يعلم أي الفواكه اغنى بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم ومنها الكالسيوم؟

الحقيقة ان العديد ينسبون محتوى الكالسيوم العالي لمنتجات الالبان كالحليب والزبادي وغيرها، لكن هذا المعدن الحيوي موجود وبكثرة في العديد من مصادر الغذاء الاخرى ومنها الفواكه.

فلنتعرف سوياً على ابرز الفواكه الغنية بالكالسيوم، لكن اولاً دعونا نوجز لكم ابرز خصائص الكالسيوم وأدواره فيما يخص الصحة.

فوائد الكالسيوم للصحة

يعد الكالسيوم من المعادن الضرورية والمهمة في جسم الإنسان، كونه يلعب دورًا بارزاً في الحفاظ على صحة العظام والأسنان وتقويتها بشكل أساسي.

ويشكل الكالسيوم أعلى نسبة في الجسم مقارنة بالمعادن الأخرى المختلفة، لذا من الضروي التركيز على تناوله من مصادره المختلفة وفي طليعتها الفواكه.

فواكه غنية بالكالسيوم

يعدد موقع "ويب طب" لابرز الفواكه الغنية بالكالسيوم على الشكل التالي:

• المشمش: من الفواكه الغنية بالكالسيوم، إذ تحوي كل 3 حبات من المشمش على 19 مللغرام من الكالسيوم الضروري للعظام والاسنان.

• الكيوي: ذو محتوى غذائي عالي وقيَم، من بينها الكالسيوم حيث أن حبة الكيوي التي تزن 69 جرام، تحتوي على 23.5 مللغرام من الكالسيوم.

• البرتقال: فضلاً عن محتواه العالي من فيتامين سي، فان البرتقال غني ايضاً بعنصر الكالسيوم. ويمكن الحصول على نسبة عالية من هذا المعدن من خلال تناول البرتقال على شكله الطبيعي او على هيئة عصير. وتحتوي حبة كبيرة من البرتقال على 74 مللغرام من الكالسيوم تقريبًا، في حين أن كوب من عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم يحتوي على 300 مللغرام منه.

• عنب الثعلب: من أنواع الفواكه التي تحتوي على الكالسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الاخرى المهمة لصحة الإنسان. ويحتوي كل 120 جرام من عنب الثعلب المجفف على 72 مللغرام من الكالسيوم.

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وهناك مجموعة أخرى من الفواكه التي تحتوي على الكالسيوم ينصح بتناولها، وتشمل:

• التفاح: 120 جرام منه يحتوي على 6 مللغرام من الكالسيوم.

• الموز: 150 جرام منه يحتوي على 12 مللغرام من الكالسيوم.

• التين المجفف: كل 60 جرام منه يحتوي على 96 مللغرام من الكالسيوم.

• العنب المجفف (الزبيب): كل 40 جرام منه يحتوي على 31 مللغرام من الكالسيوم.

الحصة اليومية من الكالسيوم

من المهم الالتزام بالحصة اليومية الموصى بتناولها من الكالسيوم والتي تتحدد حسبة الفئة العمرية:

• البالغين: 1000 مللغرام يوميًا.

• النساء فوق 50 من العمر: 1,200 مللغرام يوميًا.

• من هم فوق 70 من العمر: 1,200 مللغرام يوميًا.

• الاطفال بين 4- 18 سنة: 1,300 مللغرام يوميًا.