دراسة: تأثير فيروس كورونا على الجهاز الهضمي

مازالت الدراسات و الأبحاث منذ بدء فيروس كورونا في العالم بالانتشار تبحث في تأثيره على الصحة العامة، وما يترك من أضرار صحية على أجهزة الجسم، وتركز الدراسة التالية على الجهاز الهضمي وتوضح بالتفصيل كيف يضر فيروس كورونا الجهاز الهضمي.

كورونا و الجهاز الهضمي:

وفقا للموقع الطبب " webmd" وجد تحليل حديث لأكثر من 200 شخص تم قبولهم في ثلاثة مستشفيات في هوبي ، الصين - المقاطعة التي نشأ فيها الفيروس المسمى -CoV-2 - مع حالات خفيفة من فيروس كورونا أن ما يقرب من 1 من كل 5 لديه أعراض فيروس كورونا بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وما يقرب من 80 ٪ يفقدون شهيتهم.

يمكن أن تنجم هذه الأعراض عن أسباب شائعة أخرى، بما في ذلك أنفلونزا المعدة أو التسمم الغذائي، ولكن إذا كنت مصابًا بـ فيروس كورونا، فقد تؤدي مشاكل الجهاز الهضمي إلى إبطاء التعافي، وقد تتفاقم أعراض الجهاز الهضمي مع زيادة المرض.

تأثير كورونا على الجهاز الهضمي:

وجدت الدراسة في الصين أن ثلث الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا الخفيف يعانون من الإسهال، بما في ذلك البراز المائي، مع استمرار الإسهال لمدة 5 أيام في المتوسط.

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وكان الأشخاص الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي أكثر عرضة لاختبار البراز الإيجابي لفيروس كورونا، كما استغرق الأمر وقتًا أطول لإزالة الفيروس من أجسامهم ، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من أعراض الجهاز الهضمي.

علاج أعراض كورونا:

إذا كنت تعاني من الإسهال أو الغثيان أو القيء ، فهذا لا يعني أنك مصاب بـ COVID-19. لكن من الحكمة إعطاء المزيد من الاهتمام لأعراض الجهاز الهضمي خلال هذا الوباء ، خاصة إذا كنت تعاني من حالة صحية تزيد من فرص الإصابة بالعدوى أو إذا كنت تعيش في منطقة ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.