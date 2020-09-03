اعراض القولون العصبي الحاد وطرق علاجه والوقاية منه، معلومات مهمة أوردها موقع ويب طب، وذكر أن متلازمة القولون المتهيج او القولون العصبي دوت الخليج أكثر الأمراض شيوعا من بين الأمراض الوظيفية في الجهاز الهضميّ، وتشكل النساء النسبة الأكبر من حيث معدلات الإصابة به.

أعراض القولون العصبي الحاد:

تكرار الإصابة بآلام مزمنة في البطن.

اضطرابات في الإخراج والإصابة بإسهال مزمن أو إمساك مزمن، أو تناوب الإصابة بهما.

زيادة الغازات في البطن و الشعور بالانتفاخ.

طرق علاج القولون العصبي والوقاية منه:

في حال الإصابة بالقولون العصبي الحاد فإن العلاج يجب أن يكون طبيا وغذائيا، فهو مرض لا شفاء تام منه، بل يحتاج إلى إتباع نمط حياة مخصص للتعايش معه وتفادي نوباته ومضاعفاته، و العلاج الطبي هو:

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مكملات الألياف الغذائية.

الأدوية الملينة.

أدوية مضادة ومعالجة للإسهال.

مسكنات الألم حسب وصف الطبيب.

العلاج المنزلي والوقاية من تكون من استشارة طبيب تغذية مختص للتعرف على الأطعمة التي تزيد من الحالة، والتي تهدأ من أعراضه، وفي الغالب يمكن إتباع التالي:

الإكثار من الأطعمة الغنية بالماء و الألياف مثل الخيار و البطيخ و الجزر و التفاح.

التقليل من الأطعمة الدسمة و الغنية بالبهارات و المقلية.

الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الانتفاخ والغازات مثل البقوليات و الألبان.

الإكثار من شرب السوائل وأهمها الماء.

كما يجب إتباع نمط حياة صحي من حيث النوم الجيد وممارسة النشاط البدني.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.