7 خرافات عن اللياقة البدنية مضرة بصحتك

الانظمة الصحية ، مليانة بحاجات ومعلومات كتير اللي بتخلينا من الصعب اننا نفرق ما بين ايه اللي نمشي عليه وايه اللي المفروض منمشيش عليه ، من اول الاكلات اللي المفروض ناكلها ونظام التمرين اللي نمشي عليه وكل حاجة متعلقة باللياقة البدنية ، ولما يكون الموضوع متعلق بالصحة اكيد لازم ناخد حذرنا من العادات اللي بنمشي عليها والنظام الغذائي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 7 خرافات عن اللياقة البدنية اللي ممكن تكون مضرة ليكي.

خرافات عن اللياقة البدنية:

1- اكتساب الوزن بيحصل بسبب الافراط في الاكل بس:

الاشخاص اللي بيعانوا من السمنة او الوزن الزيادة ، غالبا كل تفكيرهم بيكون متركز حوالين ان عندهم شهية كبيرة ورغبة زيادة في الاكل ، لكن السمنة او الزيادة المفرطة في الوزن مش بترجع للافراط في الاكل بس ، ولكن في كتير من الاوقات ممكن تكون مشكلة اساسية زي عدم التوازن الهرموني, الوراثة الجينية, نقص المغذيات, مشكلة في الهضم, بطيء معدل الحرق, او حتى الاكتئاب.

عشان كده لكل الاشخاص اللي بيحاولوا تقليل وزنهم ، قبل ما يبدأوا في نظام غذائي وتجويع نفسهم ، استشيري دكتور تغذية واعملي تحاليل عشان تتأكدي انه معندكيش مشكلة.

2- اتخطي الدهون والاغذية الدهنية لانقاص الوزن:

في فكرة شائعة جدا ومنتشرة اللي هو عشان تخسي يبقى لازم تتجنبي السمنة والزبدة والمواد الغذائية الدهنية ، حتى ان بعض الاشخاص بيتجنبوا اللبن لانهم بيعتقدوا انه ممكن يزود وزنهم ، وعشان نبقى صادقين وواقعيين بنقولك ان الحرمان من الاكل بشكل خاص ممكن يعمل نتيجة عكسية ويأدي لزيادة الوزن ، عشان كده المفتاح هو الاعتدال ، لان ممكن حرمان نفسك من بعض الاطعمة الضرورية لنظام غذائي متوازن يأدي لزيادة احتمالات زيادة الوزن اكتر ، جسمنا بيحتاج لانواع مختلفة من الاطعمة اللي بتحتوي على العناصر الغذائية الحيوية زي الفيتامينات والمعادن (الحديد, الزنك, الكالسيوم, المغنيسيوم, والنحاس) ، والدهون زي الكوليسترول الجيد والكربوهيدرات والبروتينات ، لان مش ممكن هيكون عنصر غذائي واحد متوفر فيه كل العناصر الغذائية اللي محتاجها الجسم ، عشان كده ضروري اكل كل حاجة باعتدال.

3- الاطعمة الدهنية والتوابل هي السبب الجذري لحب الشباب:

حب الشباب هو في الاساس حالة طبية ناتجة عن عدم توازن مستويات الهرمونات في جسمك ، وانك تفكري ان السبب اكل معين هو السبب الجذري للمشكلة ده مش صح ، ولان كل شخص مختلف وليه كيميا وبيولوجيا جسمه الخاصة ، فلازم تعرفي ان تجنب انواع معينة من الاكل ممكن انه يأدي لسوء التغذية او نقص المعادن في الجسم.

عشان كده دايما بننصحك انك تستشيري دكتور متخصص لعلاج المشكلة ، قبل ما تبدأي من نفسك تمشي على نظام غذائي وتمنعي اكلات معينة معتقدة انها سبب المشكلة.

4- شرب المية بيساعد على انقاص الوزن:

اكيد سمعتي كتير من خبراء اللياقة البدنية والمتخصصين في الصحة نصيحة شرب 8 كوبايات مية في اليوم ، الحقيقة ان الصح انك تسمعي لجسمك وتشوفي احتياجاته ايه ، حطي خطة مناسبة ليكي انتي مش بغيرك ، لان شرب المية لوحده اكيد مش هيخسس لازم معاه نظام غذائي متوازن مع تمارين رياضية ، وكمان التخلص من التوتر والقلق بيساعد على انقاص الوزن.

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5- حل الكلمات المتقاطعة هو افضل تمارين لدماغك:

ده مش صح ، الكلمات المتقاطعة او الالغاز وغيرها من اشكال التمارين البديلة مش هي الطريقة الوحيدة لنمو الدماغ ، التمارين البدنية تعتبر فعالة اكتر لانها بتعزز اداء الجسم والدماغ مع بعض ، التدريبات اللي بتحسن الدورة الدموية وتدفق الدم في الجسم افضل من القعدة وحل الكلمات المتقاطعة والالغاز ، النشاط البدني ممكن انه يحسن الحالة المزاجية للشخص بشكل ملحوظ جدا ، وبيحسن الذاكرة ، وبيمنع الخرف المبكر.

6- تخطي التمرين لمدة اسبوع كويس:

الجسم للاسف مش بيشتغل بالطريقة دي ، بالظبط زي كل الاعمال اليومية ، لازم تكون الرياضة روتين يومي ، لان الفكرة انك لازم تحرقي ما لا يقل عن نص السعرات الحرارية اللي بتدخل جسمك يوميا ، غيرك كده هتلاقي نفسك بتروحي لزيادة في الوزن.

7- التمرين على معدة فاضية, ويفضل الصبح:

كتير من الناس بيفكروا ان الجيم الصبح اول ما يصحوا من النوم ده هيساعدهم انهم يبقوا احسن ، ولكن بينصح باكل فاكهة او على الاقل جزء صغير من الكربوهيدرات قبل ما تروحي للجيم عشان تزودي جسمك بالطاقة ، لان في فترة كبيرة بعد اخر وجبة اللي هي العشا ما بين 8 – 10 ساعات تقريبا ، فالجسم هيكون محتاج للاكل قبل ما يعمل اي مهمة ، ضروري تاكلي حاجة قبل ما تبدأي في اي انشطة شاقة لتجنب صدمة السكر او الاغماء ، لان صدمات نقص السكر في الدم بتحصل بسبب الارهاق ، والمعدة الفاضية ونقص الطاقة ، عشان كده افضل حاجة لبداية يومك هو اكل وجبة خفيفة ، يجي بعدها وجبة فطار مناسبة بعد التمارين.

ومش شرط ابدا ان الجيم يكون الصبح بس ، تقدري تروحي اي وقت في اليوم الوقت اللي تحسي انك هتبقي مرتاحة فيه ، ولكن القاعدة الاساسية انك تحافظي على وقت مش اقل من نص ساعة بين التمرين والوجبات.

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