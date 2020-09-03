العلم يحدد الكمامة والاقنعة التي لا تحمي من كورونا

تتسارع الايام ومعها يتسارع زحف عدوى فيروس كورونا حول العالم، حاصداً المزيد من الاصابات والوفيات.

وبعد مرور أكثر من 8 اشهر على بدء تفشي الفيروس التاجي في انحاء العالم، ما زال الكثيرون يتساءلون عن الطرق الاصح والانجع للوقاية من مرض كوفيد-19 الذي يسبب الحمى والسعال المستمر وضيق التنفس في بداياته.

وبعدما اتفق الجميع على ان الكمامة دوت الخليج افضل وسائل الوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد، عاد السؤال ليطرح حول نوع الكمامة الافضل والانواع الأسوأ التي لا تحمي من هذا المرض.

لكن باحثين من جامعة أمريكية توصلوا لتحديد الكمامة واقنعة الوجه التي لا تحمي من فيروس كورونا، وهو ما نعرفكم عليه اليوم.

الكمامة واقنعة الوجه التي لا تحمي من فيروس كورونا

عمل باحثون من جامعة فلوريدا اتلانتيك الامريكية على إجراء محاكاة لنوعين شائعين من الاقنعة التي يفترض أنها تحول دون الاصابة بعدوى فيروس كورونا وتفشيه.

وكشف النموذج ان الاشخاص الذين يرتدون اقنعة مزودة بصمام للتنفس او يضعون قناع بلاستيكي للوجه، بإمكانهم رش قطرات غير مرئية على مساحة واسعة اثناء العطس او السعال. وهو ما يجعل هذه الاقنعة غير فعالة في منع انتشار فيروس كورونا في حال استخدامها بمفردها.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن تقرير اوردته وكالة "فرانس برس" ونشرته مجلة "فيزيكس اوف فلويدس" الامريكية، ان الباحثين استخدموا في المحاكاة صفائح ليزر رأسية وأفقية لتتبع قطرات صغيرة من الماء المقطر والغليسرين خلال انتشارها من رأس تمثال عارضة أزياء مجوف تم الباسه درعاً بلاستيكية، أو قناعاً مع صمام للتنفس.

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وبحسب الباحثين، فإن درع الوجه منع في البداية مرور القطرات أثناء تحركها للأمام، لكن القطرات يمكن أن تتحرك بسهولة نسبية حول الحاجب البلاستيكي وتنتشر على مساحة كبيرة.

أما فيما يخص قناع الوجه المزود بصمام للتنفس، فإنه يعمل على تمرير عدد كبير من القطرات عبر صمام الزفير دون تنقيتها، وهو ما يجعله غير فعال في منع انتشار فيروس كوفيد-19 في حال كان الشخص الذي يرتدي القناع مصاباً بالفيروس.

ما هو القناع الافضل لتجنب الاصابة بكورونا؟

خلص الباحثون إلى ان الاقنعة المصنوعة من القماش عالي الجودة او الكمامة الطبية ذات التصميم البسيط دوت الخليج الافضل في منع انتشار فيروس كورونا، على الرغم من الراحة التي توفرها الكمامة ذات صمام للتنفس او اقنعة الوجه البلاستيكية.

تجدر الاشارة الى ان اصابات فيروس كورونا المستجد تجاوزت 26 مليون شخص، سجل منها تعافي ما يزيد عن 18 مليون و450 ألف شخص فيما أودى الفيروس بحياة ما يزيد عن 860 الف شخص حتى الساعة.

وتحتل الولايات المتحدة الامريكية ترتيب الدول من حيث الاصابات بأكثر من 6 ملايين اصابة، تليها البرازيل ب 4 ملايين اصابة والهند ب 3 ملايين و850 الف اصابة.