اضرار الكافيين على القلب وكيفية منع اثاره الجانبية، دوت الخليج غالبا أضرار تظهر في حال الإفراط في شرب أو تناول منتجات الكافيين، حيث أورد موقع ويب طب عدد من التأثيرات الجانبية للإفراط في الكافيين يأتي من ضمنها التأثير على القلب وهي:

أضرار الإفراط في الكافيين:

الافراط في الكافيين يسبب قلة النوم و الأرق.

العصبية والقلق.

الغثيان أو أعراض الجهاز الهضمي.

زيادة معدل ضربات القلب.

الصداع.

ارتعاش العضلات ونقص التحمل.

كيفية الحد من تأثير الكافيين:

الالتزام بالكمية المسموحة يوميًا، وذلك للوقاية من أضراره والاستفادة منه، ويجب حساب ذلك يوميا، ومعرفة كل المنتجات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشوكولاته و المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والشاي و القهوة.

شرب الماء لكافي يوميًا للحد من ترسب الكافيين في الجسم.

فوائد الكافيين للقلب:

كثيرة دوت الخليج الدراسات و الأبحاث الطبية التي بحثت في تأثير الكافيين على صحة القلب، ونستعرض ملخص دراسة منها جاء بها التالي:

وجدت دراسة طبية جديدة للباحثين من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تم نشرها ضمن عدد يناير (كانون الثاني) من مجلة رابطة القلب الأميركية. وعلق الدكتور جريجوري ماركوس، الباحث الرئيسي في الدراسة ومدير الأبحاث السريرية في قسم طب القلب في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، قائلاً: «يجب إعادة النظر في النصائح الإكلينيكية ضد الاستمرار في تناول المنتجات المحتوية على الكافيين بغية منع حصول اضطرابات نبض القلب، لأننا بذلك وبلا داع نثبط استهلاك منتجات كالشوكولاته والقهوة والشاي التي بالفعل لها فوائد صحية للقلب».

Advertisements

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.