المشمش فاكهة الصيف غنية بالفوائد الصحية والجمالية

كثيرة وعديدة دوت الخليج فواكه الصيف، هذا الفصل الذي تنضج فيه الاطعمة بشكل مميز لتعطينا فاكهة لذيذة وغنية بالماء والعصارة.

ويجلب الصيف معه كل عام فاكهة المشمش، ذات اللون البرتقالي الجميل والطعم الحلو والفوائد الصحية والجمالية التي تجعل من هذه الفاكهة خياراً مثالياً لمن يبحثون عن الصحة المستدامة والجمال الذي لا يزول.

فلنتعرف سوياً على ابرز فوائد المشمش الصحية والجمالية كما اوردها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية.

فوائد المشمش الصحية

يحتوي المشمش على مضادات الاكسدة والبيتا كاروتين والالياف الغذائية والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، أشهرها البوتاسيوم وفيتامين سي.

وهناك نوعان من المشمش: المشمش الطازج والمشمش المجفف، والاخير يمتاز بقلة محتواه من فيتامين سي لكنه متوفر في كل فصول السنة وبالتالي يمكن الاستفادة منه في معظم الاوقات.

تحوي كل حبة من المشمش على حوالي 60 سعر حراري و15 جرام كربوهيدرات، وتناول المشمش يقدم لك الفوائد الصحية التالية:

• تعزيز صحة القلب: ويعد المشمش ضرورياص لضمان صحة القلب وجهاز الدوران بفضل محتواه العالي من مضادات الاكسدة القوية خاصة فيتامين أ وفيتامين سي اللذين يحاربان الجذور الحرة ويحميان الخلايا من التلف وتحسين صحة القلب وحمايته من الجلطات والسكتات.

كما ان المشمش غني بالالياف التي تقلل نسبة الكوليسترول الضار وترفع من الكوليسترول الجيد، ما يعزز صحة الشرايين ويقلل خطر الاصابة بالجلطات وارتفاع الكولسترول.

ولا ننسى المعادن كالبوتاسيوم الذي يعد ضرورياً لتنظيم عمل القلب وانقباض عضلته، والمساعدة على ارتخاء الشرايين والاوعية، وبالتالي له دور كبير في تنظيم ضغط الدم وابقائه ضمن المستويات الطبيعية.

• تحسين صحة العينين: فالمشمش غني جدا بالبيتا كاروتين او فيتامين أ، الضروري جداً كونه من مضادات الأكسدة القوية والمهمة لحماية العين وخلايا الجسم من الجذور الحرة. ونقص هذا الفيتامين الحيوي قد يسبب العشى الليلي.

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كما أن تناول المشمش يسهم بشكل كبير في تقليل نسبة إصابة كبار السن بالضمور البقعي المرتبط بالعمر .

• تعزيز صحة الجهاز الهضمي: من خلال الالياف الغذائية المهمة التي يحويها المشمش والتس تسهل عملية الهضم وتحمي من الامساك وغيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي.

• الوقاية من الانيميا: أو فقر الدم، بفضل محتوى المشمش من الحديد الضروري لعمل الهيموجلولين وخلايا الدم الحمراء في الجسم ما يقي من الانيميا. كما ان المشمش غني بفيتامين سي الذي يشجع على امتصاص الحديد في الجسم والاستفادة منه.

• الوقاية من السرطان: يسهم تناول المشمش بصورة منتظمة، في الوقاية من السرطان خاصة سرطان الكبد وسرطان الرئة وسرطان المريء وسرطان الحنجرة، حسبما أكد دراسات عدة نظراص لمحتواه العالي من مضادات الاكسدة التي تحارب الجذور الحرة والسموم المسببة للاورام السرطانية.

• تعزيز وتقوية صحة العظام: المشمش غني ايضاً بالكالسيوم، وهو من المعادن الضرورية لنمو العظام وتقويتها وحمايتها من الترقق والهشاشة.

فوائد المشمش الجمالية

فضلاً عن الفوائد الصحية الجمة التي نجنيها من تناول المشمش، فإن هذه الفاكهة مميزة في تعزيز صحة وجمال البشرة بفضل احتوائها على مضادات الاكسدة خصوصاً فيتامين أ المعروف بفيتامين الجمال.

ويساعد تناول المشمش على زيادة البشرة اشراقاً وجمالاً، ويجعلها وردية وزهرية، كما يحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد المبكرة ويدخل المشمش في علاج حب الشباب والتخلص منه.