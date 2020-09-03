فوائد اوميغا 3 للجسم وأفضل وقت لتناوله، تتخلص في كونه حمض دهني لا ينتجه الجسم، بل يجب تناوله من مصادره الطبيعية، وله دور مهم ورئيسي في عدد من الوظائف الحيوية ويفيد في كثير من الحالات الصحية، ومنها:

فوائد اوميغا 3 للجسم:

ذكر موقع ويب طب عدد من فوائد أوميغا 3 للصحة العامة وهي:

استهلاك أوميغا 3 يقلل من أمراض القلب و الأوعية الدموية ويحسن من أداء القلب.

يقلل أوميغا 3 من الدهون الثلاثية في الجسم و بالتالي يقي من ارتفاع الكوليسترول المسبب لتصلب الشرايين.

أوميغا 3 مفيد للأم الحامل حيث يقي من الولادة المبكرة، كما أنه يقي الأم الحامل من اكتئاب مابعد الولادة.

استقرار مستوى أوميغا 3 في الجسم يقي من الاضطرابات النفسية، كما أنه ضمن الخطة العلاجية الدوائية لمرضى الاكتئاب المزمن.

أوميغا 3 يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من الأمراض الالتهابية في الجسم خاصة الشائع منها مثل التهاب المفاصل.

تزداد أهمية تناول مصادر أوميغا 3 كلما تقدم الإنسان بالعمر، حيث يحمي من ضعف الدماغ ومرض الزهايمر.

أفضل وقت لتناول اوميغا 3:

أكد موقع ويب طب أن تناول أوميغا 3 يمكن أن يكون في أي وقت خلال اليوم، إلا أنه يؤكد على أهمية الاستمرار في تناوله حتى تتحقق فوائده المرجوة.

مصادر أوميغا 3 الطبيعية:

بداية يؤكد الدكتور مايكل بلاها من مركز جونز هوبكنز للوقاية من أمراض القلب بأمريكا أن المكملات الغذائية لأوميغا 3 غير مفيد بشكل كامل، ولكن يُفضل أن يتم الحصول عليه من خلال الأطعمة وليس عن طريق المكمّلات الغذائية.

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الأسماك، بذور الكتان، الجوز، بذور القنب، زيت بريلا، براعم بروكسل (الملفوف الصغير)، بذور الشيا، زيت الطحالب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.