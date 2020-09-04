10 طرق للحفاظ على الملابس من تغير اللون والبهتان

تغير وبهتان الوان الملابس امر مافيش مفر منه ، مع الوقت وكتر الغسيل طبيعي ممكن الوان الهدوم تتغير وتبهت ومتبقاش زاهية زي اول ما اشتريناها ، ولكن الخبر الحلو انك تقدري تمنعي المشكلة دي ، وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال السطور الجاية ، هنقولك منع تغير الوان الملابس ، وازاي تحافظي عليها من البهتان.

منع تغير الوان الملابس:

1- اقري الملصق اللي على الملابس:

كل قطعة ملابس ، بيكون عليها ملصق مكتوب عليه تعليمات الغسيل والمكوى والعناية بالقطعة ، لازم تمشي على التعليمات دي ، سواء المفروض تتغسل بمية باردة بس, او تتغسل مع ملابس بالوان قريبة منها, او محتاجة للتجفيف العادي او تجفيف بطريقة تانية, هدومك هتفضل محافظة على الوانها طول ما انتي ماشية على التعليمات.

2- شطف الملابس بالخل:

ضيفي في الغسالة مع الهدوم كوباية خل ابيض من غير اضافة اي منظفات واغسليه بالمية الباردة ، وبعدين اشطفيها بالمية لحد ما تتخلصي من ريحة الخل ، الخل هيمنع ان اللون ينزل من الملابس بتاعتك وهيحافظ عليها.

3- انقعي الملابس في الملح:

الملح العادي اللي بنستخدمه في الاكل ، يعتبر كمان من المكونات اللي بتمنع ان اللون ينزل من الملابس ، ببساطة ، انقعي الهدوم في طبق فيه مية مع شوية ملح ، وبعدين اغسليها بالمسحوق العادي بتاعك في مية باردة.

4- اقلبي الملابس قبل الغسيل:

دايما اغسلي الملابس من الداخل للخارج ، يعني اقلبيها قبل الغسيل ، ودايما اغسليها مع الوان قريبة منها او من نفس لوحة الالوان عشان تمنعي ان الالوان الغامقة تبهت عليها وتبوظي الملابس اللي الوانها فاتحة.

5- استخدمي الغسيل اليدوي:

من وقت للتاني ، اغسلي الملابس غسيل يدوي بدل الغسالة ، انقعيهم لمدة 15 دقيقة في مية باردة ومنظف معتدل مش قوي اوي ، وبعدين اشطفيها لمدة 10 دقايق في مية باردة ، ونشريها في الشمس تنشف.

6- اختبري درجة الحرارة:

الحرارة بتتسبب دايما في تلف نسيج الملابس وبهتان الالوان ، عشان كده بننصحك تغسلي الملابس دايما في مية باردة ، عشان تحافظي على الوانها من البهتان.

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7- الكوي بطريقة النشا:

لو عايزة الهدوم تبقى مكوية زي ما بتجيبها من اللاندري ، استخدمي طريقة النشا ، والطريقة دي الافضل تستخدميها مع خامات القطن او الكتان ، وهي ببساطة هاتي طبق كبير املية مية باردة وضيفي لها كوبايتين نشا سائل خاص بالملابس (هتلاقيه متوفر في محلات المنظفات) ، نزلي قطعة الملابس في المية واتأكدي انها اتشبعت كويس من خليط المية والنشا ، وبعدين طلعيها واعصريها وانشريها لحد ما تنشف ومتخليهوش ينشف بنسبة 100% لازم يبقى رطب شوية لما تيجي تكويه.

اظبطي درجة حرارة المكوى على اعلى درجة لانه زي ما قولنا القطن او الكتان محتاج درجة حرارة عالية (حوالي 204 درجة مئوية او 400 درجة فهرنهايت) ، وللخامات دي متستخدميش البخار لو مكوتك فيها بخار ، وابدأي اكوي قطعة الملابس بالطريقة العادية.

8- استخدمي المجفف باعتدال:

تجفيف الملابس في الحرارة ممكن يضرها ، خاصة الالوان الزاهية والغامقة ممكن انها تروح وتبهت ، لكن لو انتي مضطرة تستخدمي مجفف سخن ، استخدميه باعتدال مش لوقت طويل لانه هيأثر على عمر الملابس وهيخليها تفقد الوانها ولمعانها.

9- استخدمي المواد الكيمائية باعتدال:

بالرغم ان التنضيف بطريقة النشا هتخلي قطعة الملابس شكلها حلو ، الا ان المواد الكيميائية المستخدمة في الطريقة دي بتضر نسيج الملابس ، عشان كده بننصحك متستخدميش الطريقة دي باستمرار وبشكل متكرر كتير لو عايزة تحافظي على الوان الهدوم بتاعتك.

10- اختاري منتجات التنضيف الصح:

يعتبر مسحوق الغسيل المختبر كويس والمعتدل اللي معمول لحماية الالوان طريقة رائعة جدا للحفاظ على الوان الملابس من البهتان.

طرق وحيل ذكية ترجعي بيها هدومك القديمة جديدة تاني