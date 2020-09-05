جدة - رحاب عباس السبت,05 أيلول (سبتمبر) 2020 - 14:47
الاكتئاب المفاجئ، مرتبط بالحالة المزاجية السيئة، إذ يعد أكثر من مجرد نوبة من الحزن العادية، كذلك يعد الاكتئاب المفاجئ أحد الاضطرابات النفسية التي ينشأ عنها الشعور بفقدان الاهتمام.
فضلا عن ذلك، يؤثر الاكتئاب المفاجئ على الشعور، والسلوك، والتفكير، والأهم أن الاكتئاب المفاجئ قد يؤدي إلى المشكلات الصحية والعاطفية العديدة، مع التأثير على النشاطات اليومية المعتادة دون سابق إنذار.
إليك عزيزتي اسباب الاكتئاب المفاجئ، التي تعرفنا عليها من موقع "ويب طب" وأيدتها استشارية الطب النفسي ومديرة مركز وعد بجدة الدكتورة لبنى عزام.
مرض الاكتئاب
- الاكتئاب المفاجئ
- اسباب الاكتئاب المفاجئ
الاكتئاب المفاجئ
أوضحت الدكتورة لبنى، أن مرض الاكتئاب النفسي له أشكال متنوعة ومتفاوتة في خطورتها على الصحة العامة، وبالتالي يعد الاكتئاب المفاجئ أحد أشكاله التي تطرأ على الشخص، والمرتبطة بالعديد من الأعراض المؤثرة على تفكيره، ومشاعره، وأدائه للأنشطة اليومية " العمل، النوم، تناوله الطعام".
من ناحية أخرى أشارت الدكتورة لبنى، إلى أنه يوجد اختلاف بين الاكتئاب المفاجئ وبين الحزن، فالحزن هو شعور طبيعي يمر به الجميع خلال الأوقات العصيبة من حياتهم، وقد يساهم البكاء والتحدث مع الآخرين في التخفيف منه، بالإضافة الى ذلك يزول الحزن مع مرور الوقت ويعود الشخص لممارسة حياته بالشكل الطبيعي.
أما بالنسبة للاكتئاب المفاجئ، فيندرج ضمن الاضطرابات النفسية التي تستمر أعراضها لفترة طويلة والمؤثرة على حياة الشخص العملية والمهنية وتصرفاته الشخصية.
اسباب الاكتئاب المفاجئ
أيدت الدكتور لبنى، اهم اسباب الاكتئاب المفاجئ والتي تم تداولها على موقع "ويب طب" على النحو التالي:
- يحدث الاكتئاب المفاجئ نتيجة الشعور بالوحدة، إذ يعد الابتعاد عن العائلة أو الغربة أحد اسباب الاكتئاب المفاجئ.
- يعتبر الموت أو الشعور بخسارة شخص أو شيء ما، أحد اسباب الاكتئاب المفاجئ، إذ يزيد الشعور بالحزن لفترات طويلة قد تتسب في حدوثه.
- ينشأ الاكتئاب المفاجئ عند الأشخاص، نتيجة حدوث النزاعات والخلافات العائلية أو مع الأصدقاء، حيث يكون لدى الشخص قابلية بيولوجية للشعور بالاكتئاب.
- إصابة الشخص بالمشكلات الصحية المزمنة، أحد مسببات الاكتئاب المفاجئ، المستمرة لفترات طويلة.
- تعد التغيرات الهرمونية عند النساء أحد اسباب الاكتئاب المفاجئ، خصوصاً في فترات الحمل أو عند انقطاع الطمث.
- أثبتت الدراسات النفسية أن عدم أخذ كمية كافية من النوم، أحد اسباب الاكتئاب المفاجئ، خاصة لدى الأشخاص اللذين يعانون من اضطرابات النوم و المحرومين منه، ولديهم نشاط دماغي أكبر عند مشاهدة صور مزعجة مقارنة بالفئة التي تأخذ وقتا كافيا في النوم.
- ربطت العديد من الدراسات بين استهلاك الشخص الأدوية وبين زيادة أعراض الاكتئاب المفاجئ، والتي قد تتحول إلى الاكتئاب الدائم في بعض الأحيان.
- هناك علاقة كبيرة ما بين الإقلاع عن التدخين والإصابة بالاكتئاب المفاجئ، إذ تفسر الدراسات النفسية أن النيكوتين الموجود في السجائر، قد يؤثر على الناقل العصبي في الدماغ، مما يؤدي الى ارتفاع مستويات السيروتونين والدوبامين، والتي تعد آلية عمل مضادات الاكتئاب.
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