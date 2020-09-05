الاكتئاب المفاجئ، مرتبط بالحالة المزاجية السيئة، إذ يعد أكثر من مجرد نوبة من الحزن العادية، كذلك يعد الاكتئاب المفاجئ أحد الاضطرابات النفسية التي ينشأ عنها الشعور بفقدان الاهتمام.

فضلا عن ذلك، يؤثر الاكتئاب المفاجئ على الشعور، والسلوك، والتفكير، والأهم أن الاكتئاب المفاجئ قد يؤدي إلى المشكلات الصحية والعاطفية العديدة، مع التأثير على النشاطات اليومية المعتادة دون سابق إنذار.

إليك عزيزتي اسباب الاكتئاب المفاجئ، التي تعرفنا عليها من موقع "ويب طب" وأيدتها استشارية الطب النفسي ومديرة مركز وعد بجدة الدكتورة لبنى عزام.

مرض الاكتئاب

الاكتئاب المفاجئ

اسباب الاكتئاب المفاجئ

الاكتئاب المفاجئ

أوضحت الدكتورة لبنى، أن مرض الاكتئاب النفسي له أشكال متنوعة ومتفاوتة في خطورتها على الصحة العامة، وبالتالي يعد الاكتئاب المفاجئ أحد أشكاله التي تطرأ على الشخص، والمرتبطة بالعديد من الأعراض المؤثرة على تفكيره، ومشاعره، وأدائه للأنشطة اليومية " العمل، النوم، تناوله الطعام".

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من ناحية أخرى أشارت الدكتورة لبنى، إلى أنه يوجد اختلاف بين الاكتئاب المفاجئ وبين الحزن، فالحزن هو شعور طبيعي يمر به الجميع خلال الأوقات العصيبة من حياتهم، وقد يساهم البكاء والتحدث مع الآخرين في التخفيف منه، بالإضافة الى ذلك يزول الحزن مع مرور الوقت ويعود الشخص لممارسة حياته بالشكل الطبيعي.

أما بالنسبة للاكتئاب المفاجئ، فيندرج ضمن الاضطرابات النفسية التي تستمر أعراضها لفترة طويلة والمؤثرة على حياة الشخص العملية والمهنية وتصرفاته الشخصية.

اسباب الاكتئاب المفاجئ

أيدت الدكتور لبنى، اهم اسباب الاكتئاب المفاجئ والتي تم تداولها على موقع "ويب طب" على النحو التالي: