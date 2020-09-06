طريقة عمل تورتة شوكولاتة في 6 خطوات بس

مافيش حد فينا مش بيحب تورتة الشوكولاتة صغيرين وكبار ، لو عندك عيد ميلاد وعايزة تعملي التورتة بنفسك في البيت ، النهاردة هنقولك طريقة عمل تورتة شوكولاتة في 6 خطوات بسيطة وسهلة.
طريقة عمل تورتة شوكولاتة:
المكونات تكفي 8 اشخاص.
مكونات الكيك:
– 200 جرام زبدة.
– 500 جرام سكر.
– 340 جرام دقيق.
– 4 بيضات.
– 90 جرام كاكاو بودر.
– 2 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– 1 معلقة صغيرة كربوناتو.
– ذرة ملح.
– 350 مل لبن.
مكونات الحشوة:
– 500 مل كريمة.
– 120 جرام سكر.
مكونات الطبقة اللي فوق:
– 250 مل كريمة.
– 250 جرام شوكولاتة بيور 70%.
طريقة التحضير:
1- اخفقي السكر والزبدة مع بعض كويس ، بالمضرب اليدوي او في الخلاط ، لحد ما الخليط يبقى كريمي وناعم ، اكسري البيض واحدة ورا التانية واخفقيها كويس ، بعدها ضيفي الكاكاو والبيكنج بودر ونص كمية الدقيق ، اخلطي كل المكونات مع بعض كويس ، بعدها ضيفي اللبن وباقي كمية الدقيق واخلطيهم مع بعض تاني ، بعد كده قسمي العجينة بالتساوي على 3 صواني مدهونة سمنة او زبدة ، حطي ال 3 ثواني في الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.
2- اخفقي السكر والكريمة مع بعض لحد ما يبقى قوامها كريمي للحشوة وسيبيها على جنب.
3- عشان نحضر الكريمة اللي هتبقى من فوق ، سخني الكريمة على نار متوسطة لحد ما تغلي ، ودوبي فيها الشوكولاتة وسيبيها على جنب شوية ، وبعدين سيبيها تبرد في التلاجة لمدة ساعتين قبل الاستخدام.
4- خرجي الكيكات المخبوزة من الصواني وسيبيها تبرد شوية ، بعد كده استخدمي معلقة كبيرة وخدي من خليط الشوكولاتة والكريمة اللي حضرناه غطي وش كل كيكة بطبقة رقيقة منه.
5- حطي طبقة سميكة من كريمة الحشوة بين الكيكات ورصيهم فوق بعض ، وفي الاخر غطي ال 3 كيكات كلها بخليط الشوكولاتة.
6- وكده التورتة تبقى جاهزة في 6 خطوات بسيطة جدا وسهلة.
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