طريقة عمل تورتة شوكولاتة في 6 خطوات بس

مافيش حد فينا مش بيحب تورتة الشوكولاتة صغيرين وكبار ، لو عندك عيد ميلاد وعايزة تعملي التورتة بنفسك في البيت ، النهاردة هنقولك طريقة عمل تورتة شوكولاتة في 6 خطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل تورتة شوكولاتة:

المكونات تكفي 8 اشخاص.

مكونات الكيك:

– 200 جرام زبدة.

– 500 جرام سكر.

– 340 جرام دقيق.

– 4 بيضات.

– 90 جرام كاكاو بودر.

– 2 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– 1 معلقة صغيرة كربوناتو.

– ذرة ملح.

– 350 مل لبن.

مكونات الحشوة:

– 500 مل كريمة.

– 120 جرام سكر.

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مكونات الطبقة اللي فوق:

– 250 مل كريمة.

– 250 جرام شوكولاتة بيور 70%.

طريقة التحضير:

1- اخفقي السكر والزبدة مع بعض كويس ، بالمضرب اليدوي او في الخلاط ، لحد ما الخليط يبقى كريمي وناعم ، اكسري البيض واحدة ورا التانية واخفقيها كويس ، بعدها ضيفي الكاكاو والبيكنج بودر ونص كمية الدقيق ، اخلطي كل المكونات مع بعض كويس ، بعدها ضيفي اللبن وباقي كمية الدقيق واخلطيهم مع بعض تاني ، بعد كده قسمي العجينة بالتساوي على 3 صواني مدهونة سمنة او زبدة ، حطي ال 3 ثواني في الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

2- اخفقي السكر والكريمة مع بعض لحد ما يبقى قوامها كريمي للحشوة وسيبيها على جنب.

3- عشان نحضر الكريمة اللي هتبقى من فوق ، سخني الكريمة على نار متوسطة لحد ما تغلي ، ودوبي فيها الشوكولاتة وسيبيها على جنب شوية ، وبعدين سيبيها تبرد في التلاجة لمدة ساعتين قبل الاستخدام.

4- خرجي الكيكات المخبوزة من الصواني وسيبيها تبرد شوية ، بعد كده استخدمي معلقة كبيرة وخدي من خليط الشوكولاتة والكريمة اللي حضرناه غطي وش كل كيكة بطبقة رقيقة منه.

5- حطي طبقة سميكة من كريمة الحشوة بين الكيكات ورصيهم فوق بعض ، وفي الاخر غطي ال 3 كيكات كلها بخليط الشوكولاتة.

6- وكده التورتة تبقى جاهزة في 6 خطوات بسيطة جدا وسهلة.

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