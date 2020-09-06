التهاب الجلد العصبي اعراضه وطرق علاجه

كثيراً ما نسمع عن حالات صحية جديدة او قديمة وتداعياتها على الانسان، ومنها الحالات الجلدية التي لا تقل خطورة عن الحالات المرضية التي تعصف بالجسم.

ومن الامراض الجلدية الشائعة دوت الخليج التهاب الجلد العصبي، المعروف ايضاً باسم الحزاز البسيط المزمن. والتهاب الجلد العصبي هو مرض جلدي يصيب النساء اكثر من الرجال ويصاحبه مجموعة من الاعراض.

يتميز التهاب الجلد العصبي بالحكة التي يمكن أن تحدث في أي مكان على الجسم، لكنها تتواجد بشكل اكبر على الذراعين، والكتفين، والمرفقين، والساقين، والكاحلين، والمعصمين، واليدين، والرقبة أو فروة الرأس.

كما قد يسبب هذا المرض الجلدي الحكة في منطقة الشرج، والاعضاء التناسلية، والوجه، ويمكن ان تكون الحكة شديدة بحيث تسبب الخدش المتكرر.

فلنتعرف سوياً على ابرز اسباب واعراض التهاب الجلد العصبي والطرق المتبعة لعلاجه، كما اوردها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية.

اسباب واعراض التهاب الجلد العصبي

تتسبب عوامل عدة في الاصابة بالتهاب الجلد العصبي، منها الجنس حيث ان النساء اكثر اصابة من الرجال بهذا المرض الجلدي.

ومن العوامل الاخرى المؤدية لالتهاب الجلد العصبي:

• العمر بين 30-50 سنة: وتعد مشكلة التهاب الجلد العصبي نادرة عند الاطفال، لكن هذا لا يمنع تسجيل اصابة بعض الاطفال ممن يعانون من الاكزيما من التهاب الجلد العصبي.

• تاريج مرضي عائلي باصابة فرد او اكثر من العائلة بأحد الامراض الجلدية المعروفة مثل الاكزيما والصدفية والتهاب الجلد التماسي واضطراب القلب لا سيما الوسواس القهري.

ونتيجة الاصابة بالتهاب الجلد العصبي والحكة الشديدة، يعاني المصابون بهذا المرض الجلدي من الاعراض التالية فضلاً عن الحكة:

• تساقط الشعر في حالة الحكة والخدوش في فروة الرأس.

• القروح والنزيف بسبب الخدش المتكرر.

• نتوءات مليئة بالصديد.

• حدوث ندب نتيجة الخدش.

• حدوث خطوط في الجلد المصاب.

علاج التهاب الجلد العصبي

يحدد الطبيب المختص وبعد اجراء تشخيص طبي شامل لحالة الشخص المصاب بالتهاب الجلد العصبي، طرق علاج هذه المشكلة الجلدية والتي تنقسم الى قسمين:

Advertisements

1. الاساليب العلاجية: وتتضمن وصف العلاجات التالية:

• الكريمات الطبية الموضعية المضادة للحكة مثل كريمات الكورتيكوستيرويد. كما قد يقوم الطبيب بحقن الكورتيكوستيرويدات مباشرة في الجلد المصاب لمساعدته على الشفاء.

• أدوية مضادات الهيستامين، وتستلزم وصفة طبية لتخفيف الحكة لدى العديد من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجلد العصبي. فقد تسبب بعض هذه الأدوية النعاس وتساعد في تخفيف الخدش أثناء النوم.

• الأدوية المضادة للقلق، والتي تساعد في منع الحكة.

• العلاج بالضوء حيث يتم تعريض المصاب لأنواع مختلفة من العلاج الضوئي.

• العلاج النفسي.

2. تغيير نمط الحياة والعلاجات المنزلية: ومن الأساليب والتدابير التي يمكن اتباعها للتقليل من أعراض التهاب الجلد العصبي:

• تجنب الاحتكاك والخدش.

• وضع كمادات باردة ورطبة لتهدئة البشرة وتخفيف الحكة.

• استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، كوضع كريم أو لوشن مضاد للحكة على المنطقة المصابة.

• تغطية المنطقة المصابة بالضمادات كي تشكل حماية للجلد وتمنع الخدوش.

• المحافظة على تشديب الأظافر، فقد تسبب الأظافر القصيرة ضررًا أقل للجلد، خاصة إذا كان الشخص يميل للحك خلال النوم.

• المحافظة على ترطيب البشرة عن طريق أخذ حمامات قصيرة دافئة.

• استخدام الصابون الخالي من الصبغات والعطور والحد من وقت الاستحمام وتواتره.