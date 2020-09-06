صحة

متى يجب للمتعافين من كورونا التواصل مع الآخرين؟

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جدة-ولاء حداد الأحد,06 أيلول (سبتمبر) 2020 - 19:00

متى يجب للمتعافين من التواصل مع الآخرين؟ قدمت وزارة الصحة إجابة وافية على هذا السؤال المهم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر، ضمن مجموعة أسئلة شائعة حول فيروس كورونا، وجاءت الإجابة كالتالي:

متى يجب للمتعافين من كورونا التواصل مع الآخرين؟

قالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي، إنَّه يجب الالتزام بالعزل المنزلي حتى الشعور بالتحسن وإتمام كامل مدة العزل وهي 10 أيام بشرط أن تكون آخر 3 أيام خالية من الأعراض.

وأوضحت وزارة الصحة في إطار حملة «عش بصحة» أنّه يمكن خروج المتعافين من كورونا بعد ذلك مع الحرص على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والنظافة الشخصية.

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احصاءات كورونا في السعودية:

وفق آخر الإحصائيات حول فيروس كورونا في السعودية فقد وصل إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 319.932 حالة.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية 4.049 حالة، ويبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة 295.842 حالة.

حيث شهدت الأيام الأخيرة ترادع في أعداد الإصابات والوفيات من مصابين كورونا، وارتفع إجمالي حالات الشفاء لتصل إلى ما نسبته 92.4%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.2%، فيما أن نسبة الحالات الحرجة 0.459%.، وكما ذكرت وزارة الصحة السعودية أنه ومنذ ظهور أول حالة للإصابة بكورونا في السعودية ، فقلد تم إجراء أكثر من 5.364.471 فحصًا مخبريًا حتى الآن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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