10 تمارين رياضية تعمليها في البيت بسهولة بدل الجيم

للاشخاص اللي بيحبوا يمارسوا تمارين رياضية ولكن بتواجهم دايما مشكلة ان مافيش مساحة كافية ، او مش متوفر نفس المعدات اللي في الجيم ، الحقيقة اننا ممكن تستخدم حاجات موجودة في البيت كبديل لمعدات الجيم وهتديكي نفس نتيجة التمارين في الجيم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض مجموعة تمارين رياضية تعمليها في البيت بأسهل طريقة وبأرخص طريقة ممكنة ، بادوات موجودة عندك.

تمارين رياضية تعمليها في البيت:

1- تمرين The stair-climber او تسلق السلم باستخدام كرسي:

– هاتي كرسي وحطي رجلك على القعدة بتاعته.

– ارفعي نفسك لفوق كأنك طالعة سلم ، لحد ما رجليكي الاتنين يرتفعوا ويبقوا فوق الكرسي.

– وبعدها انزلي من على الكرسي وكرري التحركة.

اعملي التمرين في 3 مجموعات ، كل مجموعة 15 مرة ، واثناء التمرين بدلي الرجل اللي بتسندي بيها على الكرسي عشان ترفعي نفسك عشان تمرني الجنبين ، التمرين ده بيساعد على تقوية الارداف والساقين.

2- تمرين لتقوية العضلة الثلاثية باستخدام ترابيزة:

في التمرين ده هتستخدمي كرسي صغير, كرسي بذراعين, او ترابيزة منخفضة بوزن مناسب عشان متتقلبش اثناء التمرين ، التمرين هيتعمل على 3 مجموعات ، كل مجموعة 15 مرة.

– اقعدي على الارض وخلي ضهرك مواجه للترابيزة ، وحطي ايدك على الحرف بتاعها.

– افردي الساقين ، وباستخدام قوة الذراعين ، ادفعي نفسك لفوق لحد ما الذراعين يبقوا مشدودين.

– وبعدين انزلي لتحت ، ولما الذراعين يبقوا في زاوية 90 درجة ، ادفعي نفسك للخلف.

3- تمرين السكوات على الحيطة:

– اسندي ضهرك على الحيطة وانزلي لتحت بحيث الساقين يكونوا في زاوية 90 درجة ، كأنك قعدة على كرسي.

– اثبتي على الوضع ده لمدة 30 ثانية لدقيقتين لتقوية الساقين.

– التمرين ده هيشتغل على الجزء السفلي من الجسم كله ، وهيساعد على تقوية العضلات ، وتقدري تبدأي بوقت قصير وبعدين تزودي الوقت بالتدريج.

4- تمرين سكوات عميق على الحيطة:

امشي على نفس خطوات التمرين اللي فات ، ولكن ضيفي بعض الوزن على الساقين زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، تقدري تستخدمي ازازة كبيرة مليانة مية لتحسين وزيادة تأثير التمرين.

5- تمرين Curtsy sliders باستخدام كرسي:

– اقفي ورا الكرسي وحطي ايدك على مسند الضهر بتاعه.

– ارفعي الكعبين لفوق وحركي رجليكي اليمين ورا رجلك الشمال.

– كرري نفس الحركة للرجل التانية.

التمرين ده بيحفز عضلات الجسم كله ، بما فيهم زيادة مهارات التوازن ، كرري التمرين ده في مجموعات كل مجموعة 20 مرة لكل رجل ، وعشان رجلك متتزحلقش وانتي بتعملي التمرين ، ممكن تلبسي شراب او تحطي اي حاجة تحت رجلك تثبتها اكتر ، حسب نوعية الارضية اللي موجودة عندك في البيت.

6- تمرين الضغط باستخدام السرير:

– اسندي بايدك الاتنين على حرف السرير ومدي رجليكي لورا.

– اعملي 15 ضغطة ، وبعدين استريحي ، وكرري التمرين مرة او مرتين كمان ، في مجموعات.

على الرغم انك ممكن تفكري ان التمرين ده بسيط ، الا انه تمرين مهم بيساعد على تقوية الذراعين.

7- تمرين لعضلات البطن باستخدام اكرسي:

– هاتي كرسي من غير ذراعين.

– اقعدي على حرف الكرسي ، بحيث ان ضهرك ميلمسش مسند الضهر بتاع الكرسي.

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– حطي ايدك على الكرسي واسحبي الساقين ناحية صدرك ، وبعدين افرديهم مرة تانية.

– كرري نفس الحركة في 3 مجموعات ، كل مجموعة 10 مرات.

التمرين ده بيركز بشكل اساسي على عضلات البطن ، ولكن لما بتعمليه على الكرسي ده بيساعد على تنشيط جسمك كله.

8- اوزان باستخدام ازازة مية او علبة لبن:

– هاتي ازازتين مية ، كل واحدة في ايد.

– خلي الذراعين قريبين بقدر الامكان من جوانب جسمك.

– ارفعي الذراعين لفوق لحد ما توصل للصدر.

– نزليهم لوضع البداية ، وكرري الحركة تاني.

– كرري التمرين في 3 مجموعات ، كل مجموعة 20 مرة.

تقدري تستخدمي اي نوع زجاجات متوفر عندك في البيت ، مية, صودا, او حتى ازازة فاضية وتمليها رملة او تربة ، التمرين ده بيساعد على شد العضلة ذات الرأسين اللي هي العضلة اللي موجودة في الذراع من فوق ، وتقدري تدمجي التمرين ده مع تمارين تانية للذراع لتدريب كل عضلات الذراعين.

9- تمرين للذراعين والضهر باستخدام فوطة:

– هاتي فوطة وامسكيها من الطرفين بايديكي الاتنين.

– افردي الفوطة بارتفاع الكتف ورا راسك ، الذراعين هيحصلهم تمدد وهتحسي بتقوس ضهرك شوية.

– ارفعي الذراعين فوق راسك لحد ما يتفردوا على الاخر.

– وبعدين ارجعي للوضع الاول وكرري الحركة.

– كرري التمرين 20 مرة.

التمرين ده بيساعد على تقوية عضلات الضهر والذراعين.

10- تمرين Lunging مع وزن:

– اقفي في وضع مستقيم ، اتقدمي خطوة واحدة لقدام برجليكي اليمين واثبتي على كده.

– بمجرد ما تبقي في الوضع ده انزلي برجليكي الشمال لحد ما تلمس الارض تقريبا ، كأنك بتحاولي تركعي بيها.

– اتوقفي قبل ما رجلك تلمس الارض ، وبعدين ارجعي تاني لفوق للوضع الاول.

– كرري نفس الحركة ولكن بالرجل التانية ، خدي خطوة برجلك الشمال ، وانزلي برجلك اليمين.

– كرري التمرين في مجموعتين ، كل مجموعة 10 مرات لكل رجل.

بننصحك مع التمرين تستخدمي زجاجة منظف او زجاجة مية صغيرة لكل ايد ده هيخلي التمرين فعال اكتر مع الوزن الاضافي ، هيساعد على تقوية الجزء السفلي من الجسم ، وعضلات الارداف.

مع الروتين ده تقدري تمرني جسمك كله من غير ما تروحي الجسم ، بادوات بسيطة متوفرة في البيت ، يا ترى شايفين ايه الادوات تاني اللي موجودة في البيت تقدروا تستخدموها في التمارين؟

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