ماهو التهاب العصب السابع في الجسم وطرق علاجه والوقاية منه، عن كل تلك المعلومات نتعرف في الموضوع التالي، وحسبما جاء في موقع وزارة الصحة السعودية، الذي عرف التهاب العصب السابع بالشلل النصفي للوجه و الذي يعيق التعبيرات الحركية للوجه.

أعراض التهاب العصب السابع في الجسم:

ارتخاء في عضلات الوجه.

صعوبة في إظهار التعابير، مثل إغلاق العين أو التبسم.

فقدان القدرة على التحكم في اللعاب.

ألم في منطقة الفك أو خلف الأذن.

زيادة الحساسية من الصوت.

الصداع.

ضعف حاسة التذوق.

تغير في كميه الدموع.

أسباب التهاب العصب السابع:

ليس هنالك سبب معروف ومباشر لالتهاب العصب السابع، إلا أن الأمراض الفيروسية قد تكون مسبب غير مباشر.

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طرق علاج التهاب العصب السابع:

التهاب العصب السابع يمكن أن يزول في غضون أيام إلى أسابيع أو شهور دون علاج، إلا أن التشخيص الطبي يمكن أن يقرر تناول بعض الأدوية بالإضافة إلى العلاجات الطبيعية، والعلاجات في الغالب مثل:

أدوية مضادات الالتهاب ومضادات الفيروسات.

تضميد العيون في حال عدم القدرة على إغلاقها واستخدام قطرات ترطيب العيون.

الخضوع للجراحات التجميلية في بعض الحالات، ويمكن استخدام حقن البوتوكس.

الخضوع لجلسات علاج طبيعي لإعادة التحكم في عضلات الوجه.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.