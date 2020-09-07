جدة-ولاء حداد الاثنين,07 أيلول (سبتمبر) 2020 - 15:14
ماهو التهاب العصب السابع في الجسم وطرق علاجه والوقاية منه، عن كل تلك المعلومات نتعرف في الموضوع التالي، وحسبما جاء في موقع وزارة الصحة السعودية، الذي عرف التهاب العصب السابع بالشلل النصفي للوجه و الذي يعيق التعبيرات الحركية للوجه.
أعراض التهاب العصب السابع في الجسم:
- ارتخاء في عضلات الوجه.
- صعوبة في إظهار التعابير، مثل إغلاق العين أو التبسم.
- فقدان القدرة على التحكم في اللعاب.
- ألم في منطقة الفك أو خلف الأذن.
- زيادة الحساسية من الصوت.
- الصداع.
- ضعف حاسة التذوق.
- تغير في كميه الدموع.
أسباب التهاب العصب السابع:
ليس هنالك سبب معروف ومباشر لالتهاب العصب السابع، إلا أن الأمراض الفيروسية قد تكون مسبب غير مباشر.
طرق علاج التهاب العصب السابع:
التهاب العصب السابع يمكن أن يزول في غضون أيام إلى أسابيع أو شهور دون علاج، إلا أن التشخيص الطبي يمكن أن يقرر تناول بعض الأدوية بالإضافة إلى العلاجات الطبيعية، والعلاجات في الغالب مثل:
- أدوية مضادات الالتهاب ومضادات الفيروسات.
- تضميد العيون في حال عدم القدرة على إغلاقها واستخدام قطرات ترطيب العيون.
- الخضوع للجراحات التجميلية في بعض الحالات، ويمكن استخدام حقن البوتوكس.
- الخضوع لجلسات علاج طبيعي لإعادة التحكم في عضلات الوجه.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ماهو التهاب العصب السابع في الجسم وطرق علاجه والوقاية منه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.