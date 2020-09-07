ماهو هرمون الميلاتونين وما أهميته للجسم

هرمون الميلاتونين هو هرمون مسئول عن عملية النوم، وله تأثير مباشر على عملية النوم، وهو يصنف أيضا ضمن مضادات الأكسدة، وبالتالي فإن له فوائد عدة على الصحة العامة، نتعرف عليها كما وردت في موقع ويب طب.

فوائد هرمون الملاتونين:

أهم فائدة لهرمون الميلاتونين هو تنظيم عملية النوم و الوقاية من اضطراباته.

الميلاتونين يساهم في التقليل من مخاطر أمراض العيون ومنها الضمور البقعي لدى كبار السن.

يساهم الميلاتونين في تخفيف قرحة المعدة وشعور الحرقة المصاحب لها، كما يساهم في علاج الإرتجاع المريئي.

هرمون النمو يتم إفرازه بشكل طبيعي أثناء النوم وهرمون الميلاتونين يؤثر على الغدة النخامية لدى الرجال فيجعلها أكثر حساسية لهرمون النمو.

المستوى الجيد من هرمون الميلاتونين يساهم في الوقاية أو الشفاء من الاكتئاب الموسمي.

مصادر هرمون الميلاتونين:

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النوم الصحي يساهم في إفراز هرمون الميلاتونين في النوم والنوم الصحي هو النوم في الليل في غرفة مظلمة.

هرمون الميلاتونين يتم إفرازه في عدد من أعضاء الجسم، ولكن العضو الأول المسؤول عن إفرازه دوت الخليج الغدة الصنوبرية، وهالك أطعمة تساعد على ذلك وهي: الموز، الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة، البندورة، الزنجبيل، الشوفان، الذرة، الأرز، الشعير.

بعض الأدوية و المكملات الغذائية تحتوي على هرمون الميلاتونين وتؤخذ بحسب وصفة طبية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.