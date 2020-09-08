لبس الجامعة اهم حاجة بنحب تكون موجودة فيه وبنركز عليها هي الراحة ، لكن ده اكيد ميمنعش ان اللبس يكون انيق وشيك بالاضافة انه مريح وعملي ، وبما اننا خلاص داخلين على موسم بداية الدراسة والجامعة ، النهاردة هنشوف مع بعض مجموعة ستايلات للمحجبات مناسبة للجامعة.
ستايلات للمحجبات مناسبة للجامعة:
قبل بداية الجامعة بوقت كافي ابدأي شوفي دولابك واللي انتي محتاجاه ، وضيفي له ستايلات تجمع بين اللوك الانيق والهادي والمريح والرياضي في نفس الوقت ، خلي عندك في دولابك ستايلات مختلفة من البنطلون الجينز ، اللي تقدري تنسقي عليهم من فوق قطع مختلفة ومريحة ، بالاضافة للجاكيت الجينز ، والكارديجان الخفيف.
استفيدي من كل ستايلات البنطلون الجينز سواء السكيني, الستريت, البوي فريند ، ونسقي عليه من فوق تيشرت مع جاكيت جينز, تيشرت مع بليزر, شيميز مفتوح مع اندر شيرت, بلوزة.
التنويع ميبقاش بس في التصاميم ولكن كمان في الالوان ، ممكن تعتمدي على الجينز الابيض مع الازرق.
لو انتي بتفضلي لبس الجيبات ، تقدري تنسقي الجيبة مع جاكيت جينز قصير وتيشرت مطبوع ، تقدري كمان تعتمدي على الفستان المقلم او بنقشة هادية.
عشان تكملي اللوك المريح بتاعك ، اعتمدي على الاحذية الرياضية بكل ستايلاتها سواء السنيكرز, الحذاء الرياضي الكلاسيك, او التشانكي ، ولطلة انثوية ممكن تعتمدي على الاحذية الفلات.
تعالوا نشوف مع بعض افكار ستايلات بالصور:
افكار لتنسيق ال Slouchy pants مع الحجاب
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