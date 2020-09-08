الغازات في البطن ما دوت الخليج واهم اسبابها وطرق علاجها، وتعد غازات البطن من الامور المزعجة التي تنغص حياة المصاب بها وتعرضه للإحراج الاجتماعي دوماً.

وغازات البطن ناتجة عن انتفاخ البطن بسبب تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، ما يولد حالة من عدم الراحة والانزعاج.

فلنتعرف سوياً على ابرز اسباب الغازات في البطن وطرق علاجها كما اوردها موقع DailyMedicalinfo.

اهم اسباب الغازات في البطن

غالباً ما يعاني البعض من الغازات في البطن بعد تناول اصناف معينة من الاطعمة، لكنها ليست السبب الوحيد وراء تشكل غازات البطن المسببة للانتفاخ والتجشؤ وعدم الراحة.

ومن اهم اسباب الغازات في البطن:

• ابتلاع الهواء: من اهم وابرز اسباب غازات البطن، ويتم ابتلاع الهواء إما خلال التحدث او عند الاكل والشرب بسرعة او عند مضغ العلكة او خلال التدخين او عند تناول المشروبات الغازية.

ويخرج معظم الهواء عن طريق الفم، لكن جزء منه يمر عن طريق الامعاء ليخرج بعدها من المستقيم مسباً تشكل الغازات في البطن.

• النظام الغذائي: له دور بارز في تكون الغازات في البطن، إذ يمكن لبعض انواع البكتيريا الموجودة في الامعاء ان تسبب غازات البطن عندما تقوم بالعمل على الأطعمة التي تم نقلها إلى القولون دون أن يتم هضمها.

ومن الأطعمة التي قد تسبب غازات البطن: الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والفاصوليا والبازلاء ونخالة الشوفان، الأطعمة التي تحتوي على الفركتوز، وهو عنصر نجده في العديد من الفواكه مثل التين والتمر والخوخ والكمثرى والعنب، كما يتواجد الفركتوز في البصل والهليون والخرشوف والقمح.

كذلك تلعب المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة التي تحتوي على الفركتوز، وبعض أنواع الخضروات مثل الملفوف، والبروكلي، والقرنبيط والفاصوليا دوراً في تشكل غازات البطن.

كما ان السوربيتول، وهو عنصر يتم استخدامه في تحلية العديد من أنواع العلكة والحلويات الخالية من السكر وبعض الأدوية، يمكن ان يلعب دوراً في تشكل الغازات في البطن.

ولا ننسى منتجات الألبان الغنية باللاكتوز، إذ يواجه الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز صعوبة في هضم الحليب والجبن والآيس كريم ومنتجات الألبان الأخرى.

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• غازات البطن الناتجة عن الأمراض: يمكن لبعض الامراض ان تسبب تشكل الغازات في البطن، منها مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، والتهاب المعدة، والأمعاء، وعدم تحمل بعض الأطعمة، اضافة لامراض القولون العصبي، ومرض كرون، وداء السكري، واضطرابات الأكل، والتهاب القولون التقرحي، وارتجاع المريء، والقرحة الهضمية.

طرق علاج الغازات في البطن

طرق عدة يمكن اتباعها لعلاج الغازات في البطن والتخلص منها، منها علاجات دوائية يصفها الطبيب المختص وتأتي على شكل أقراص او سوائل.

ومنها علاجات طبيعية بالاعشاب التي لا تتوفر أبحاث كافية عن فاعليتها في هذا الشأن، لكنها قد تخفف من حدة الغازات في البطن وتعزز الشعور بالراحة.

ومن الاعشاب التي تساعد على علاج الغازات في البطن:

• الزنجبيل.

• النعناع.

• الشمر.

• القرفة.

• بذور الكتان.

كما ان تناول الاطعمة الغنية بالبروبيوتيك يسهم في تقليل مشكلة الغازات في البطن، منها الزبادي والعسل الخام والماء والعصائر المصنوعة من اللفت، اضافة الى السبانخ والخيار والاناناس.