طرق الإهتمام بالبشرة الجافة بوصفات طبيعية بسيطة

يعاني أصحاب البشرة الجافة من مشكلة تشقق الجلد، خاصة في فصل الشتاء، وتوجد العديد من مستحضرات التجميل لعلاج تلك المشكلة ولكنها تكون باهظة الثمن، واليوم سنقدم لكم وصفات بسيطة ومجربة لعلاج مشكلة البشرة الجافة.

مرطب مع زيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند بأنه مرطب رائع نظرا لإحتوائه على الأحماض الدهنية المشبعة التي تعمل على ترطيب الجلد، وتساهم في تهدئة الأماكن الجافة ويعالج تشققات.

جل الصبار لعلاج البشرة الجافة

من أفضل المرطبات الطبيعية لعلاج البشرة الجافة هو جل الصبار، نقوم بتدليك الجلد برفق به، فهو يجدد الرطوبة في الطبقات العليا من الجلد.

البابايا والموز لعلاج البشرة الجافة

نحضر شريحة من البابايا مع شريحة من الموز الأفوكادو ونمزجهم معا، ثم نطبق على البشرة ويترك ربع ساعة ثم يغسل جيدا بالماء.

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صفار البيض والعسل وزيت الورد

نحضر صفار بيضة مع ملعقة من العسل وزيت الورد، نمزجهم معا جيدا، ثم نطبق الخليط على البشرة ويترك ربع ساعة ثم يغسل بالماء البارد، يعمل على ترطيب البشرة حيث أن البيض والعسل لهم خصائص مرطبة.

اللوز وعصير الليمون لترطيب البشرة

ننقع اللوز في ماء لمدة ليلة كاملة، ثم يقشر في الصباح ونضيف له عصير الليمون، نمزجهم معا ثم نفرد الخليط على البشرة، يترك ربع ساعة ثم يغسل جيدا، ستلاحظ الفرق من أول استخدام.

الكريمة والكركم لترطيب البشرة

نحضر ملعقة من الكريمة مع قطرات من عصير الليمون مع ربع ملعقة من الكركم، نخلط المكونات معا ثم نفردها على البشرة وتترك خمس دقائق على البشرة، ونغسلها جيدا بالماء.

تقشير البشرة بلطف ويجب استخدام المنتجات الخالية من الكحول، وتفرك البشرة دقائق قبل غسلها.

الاستحمام بالماء الدافئ وليس البارد، ولا يزيد مدة الاستحمام عن عشر دقائق.

ترطيب الجسم بعد الاستحمام، يجب بعد تجفيف البشرة ان نقوم بمسحها بقليل من الزيت الطبيعي .

تجنب التعرض لآشعة الشمس خاصة في فصل الصيف.

ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة خاصة في فصل الصيف وارتداء قبعات.

تناول الفواكه والخضروات التي تمنح الجسم التغذية اللازمة لحمايته من الجفاف.

طرق العناية بالبشرة الجافة