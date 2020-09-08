الرعاف المفاجئ اثناء النوم اسبابه وطرق علاجه، تختلف من شخص إلى آخر تبعا لعدة عوامل أبرزها عوامل غير مرضية، ويمكن للرعاف أن يحدث في أي وقت ويسبب نزيف للأنف لفترة معينة، وعن أسبابه نتعرف عليها كما وردت في موقع "ويب طب".

أسباب الرعاف المفاجئ:

استنشاق الهواء الجاف يسبب نزيف الأنف، بسبب تأثر أنسجة الأنف والأوعية الدموية.

تناول مضادات الحساسية ومضادات الإحتقان عند الإصابة بحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

برودة الطقس تسبب الرعاف.

التحسس من استنشاق بعض المواد، مثل المنظفات والكيماويات.

العطس وسيلان الأنف عند الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد يمكن أن تسبب الرعاف.

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يحدث نزيف الأنف الخلفي.

بعض الأدوية تسبب نزيف الأنف مثل أدوية لسيولة الدم والأسبرين ومضادات الالتهابات.

الإصابة بتوسع الشعيرات النزفي الوراثي و التي تسبب الرعاف.

علاج الرعاف المفاجئ:

عادة ما يكون الرعاف بسيط ولا يحتاج إلى علاج طبي، إلا أنه وفي حالات معينة يجب الذهاب للطبيب، وذلك عند حدوث التالي:

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عدم توقف النزيف أو غزارته.

ابتلاع الكثير من الدم.

ظهور أعراض أخرى مثل ضيق التنفس و الخفقان.

فيما عدى ذلك فيمكن السيطرة على الرعاف في المنزل و إتباع التالي:

الضغط على الأنف وإمالة الرأس إلى الأمام.

عمل كمادات ماء بارد على الأنف.

السيطرة على التوتر و القلق.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.