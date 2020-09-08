برد العظام ماهو وما أعراضه وأسبابه

برد العظام هو حالة مرضية طبية، مثبتة علميًا، لها أسباب عدة يمكن تفاديها تكثر الإصابة بها في فصل الشتاء، إلا أن أعراضها تتلخص في الآلام في العظام والشعور بالتصلب بها، بالإضافة إلى أعراض أخرى نتعرف عليها في التالي.

أعراض برد العظام:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأعراض التي تدل على حدوث برد العظام وهي:

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آلام في العظام تختلف شدتها تبعا للحالة.

الشعور بتعب الجسم العام.

تصلب العظام وصعوبة تحريكها وعدم القدرة على الوقوف طويلا.

طقطقة في المفاصل.

أسباب برد العظام:

تفاوت درجات الحرارة والتعرض لها يسبب برد العظام.

عدم إرتداء الملابس المناسبة في الشتاء.

برد العظام عرض مرضي يرافق نزلات البرد الشديدة.

علاج برد العظام:

الأدوية علاج أولي لبرد العظام كمضادة الإلتهابات و المسكنات.

الراحة الكافية خلال فترات العلاج.

الكمادات الدافئة والباردة بالتناوب تساهم في التخلص من برد العظام.

العلاج الطبيعي و التدليك لدى المختصين يساهم في التخلص من آلام برد العظام.

تدفئة الجسم وإرتداء الملابس المناسبة لكل طقس.

إتباع نمط حياة صحي في النوم و النشاط البدني و النظام الغذائي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.