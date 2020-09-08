وصفة جارتي الباكستانية كنز رباني عظيم لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

طريقة تكثيف الشعر، قلة نمو الشعر من جديد تساهم في حدوث الصلع المبكر وتزداد نسبة حدوث عند الرجال مع التقدم بالسن، وعند بعض الأشخاص ترجع لعامل التوتر والضغط العصبي.

تكثيف الشعر

يبدأ الصلع بانخفاض عدد بصيلات الشعر التي تحفز نموه ودائمًا تبدأ بالانحصار على جانبي الرأس، وفي أغلب الحالات ترجع لعامل الوراثة، أو اتباع نظام غذائي خاطئ يساهم في فقدان العناصر التي تضعف نمو الشعر، بعض الأفراد حاول معالجة الصلع من خلال الطرق الكيميائية خاصة في الحالات التي نتجت من العدوى الجلدية أو الالتهابات الفطرية أو نتيجة الثعلبة التي تحدث في مقدمة الرأس.

طرق علاج الصلع

يعد استخدام البصل في علاج البصل من أكثر الطرق الفعالة حيث يساهم في نمو الشعر في فترة قصيرة، ذلك لأن البصل يحتوي على عنصر الكبريت بالإضافة لأنه غني بمادة الكولاجين التي تدعم نمو الشعر وتحفز من قوته، يمكن استعمال البصل لعلاج الصلع من خلال استخدام العصارة وتدليك فروة الرأس بها وتركها لمدة ربع ساعة على الأقل.

تطويل الشعر

بالإضافة للفلفل الأسود وخلطه مع زيت الخروع وزيت الزيتون حيث يساعد الفلفل الأسود في تنشيط الدورة الدموية لبصيلات الشعر ويحفز نموه، أما الزيوت فتزيد من كثافة الشعر الجديد وتدعم قوته وتحد من عوامل سقوطه، لذلك من الضروري الاهتمام باستخدامها ثلاثة مرات أسبوعيًا لتحقيق نتائج سريعة.