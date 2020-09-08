تناولي هذه الأطعمة لوقف تساقط الشعر خاصة في فترة الحمل أو فترة الرضاعة

تساقط الشعر من أكثر ما يشتكي منه النساء دائماً والرجال أيضا لكن النساء يزداد هذا الموضوع بشكل واضح خاصة في وقت الحمل والرضاعة وذلك بسبب التغيرات في الهرمونات وعدم أستقرارها في الجسم، فبعض النساء لا تواجه هذه المشكلة في فترة الحمل ولكن تبدأ في الظهور في فترة الرضاعة فيما بعد الولادة وهو أمر شائع وطبيعي لدى أغلب السيدات.

عليكم الاهتمام بالتغذية السليمة في تلك الفترة من الحمل و الرضاعة من أجل تعويض ما ينقص في أجسامكم من الفيتامينات، فالطفل يأخذ من تلك التغذية الصحية للأم ليكتمل نموه مما يؤثر على الأم ببعض الآثار الجانبية لكن يمكن التغلب عليه بالأغذية الصحية السليمة.

المكسرات والأفوكادو : تحتوي على مواد مضادة للأكسدة والفيتامينات التي بدورها تقوم بالحفاظ على فروة الشعر بدون قشرة وترطيب الشعر ومنعه من التساقط.

الأسماك البحرية : تحتوي الأسماك والمأكولات البحرية على أوميجا 3 التي تمنع جفاف أو تساقط الشعر.

البصل والثوم : يقوما بتحفيز الدورة الدموية في الجسم كله وخاصة في منطقة فروة الرأس مما يساعد على الحفاظ على قوة بصلة الشعر ومنعه من التساقط.

البقوليات : تحتوي البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا على مادة البيوتين التي لها دور كبير جدا في منع تقصف وتساقط الشعر.

العسل والقرفة : العسل والقرفة هي خليط من وصفة قديمة تحافظ على صحة و قوة الشعر وتمنعه من التساقط، يصف الكثير من الأطباء تلك الوصفة حيث تقوم بتسخين ملعقتين من القرفة والعسل مع كمية مناسبة من الماء، وخلطهم جيدا ووضع الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة لتقويته وحمايته من التساقط.

السبانخ : تعد من أكثر الأطعمة التي تحتوي على فوائد لا يمكن حصرها فهي عنصر أساس للحديد في جسم الإنسان، فينصح به أطباء الجلدية كوجبة أساسية يجم الدوام عليها لمن يريد الحفاظ علي صحة وقوة شعره.

أطعمة لوقف تساقط الشعر

بهذا المقال نكون قد تناولنا جميع الأطعمة التي تساعد أي سيدة في الحفاظ على شعرها ومنعه من التساقط، في حالة تجربة جميع تلك الأطعمة فترة لا تقل عن شهرين وعدم الحصول على نتيجة إيجابية برجاء التوجه و المتابعة مع طبيب جلدية.