طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهش مع البودينج وطبقة من الشوكولاتة اللذيذة

كيك الشوكولاتة الهش مع البودينج والشوكولاتة الخام، من أروع أنواع الكيك وأطيبها، وتتميز بأن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت تقريباً، غير أنها من أنسب وصفات الحلويات للتقديم للضيوف في المناسبات الهامة والعزومات، تابعوا معنا المقادير وطريقة عمل كيك الشوكولاتة بالتفاصيل.

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

كوب سكر.

1/3 كوب كاكاو خام.

حبة بيض.

فانيليا.

نصف كوب حليب.

نصف كوب ماء ساخن.

1/4 كوب زيت نباتي فاخر.

نخلط البيضة مع الحليب والزيت والسكر والفانيليا في إناء غائر ونقلبهم جيداً باستخدام المضرب اليدوي حتى يذوب السكر في الماء.

نضيف كل المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والقهوة سريعة الذوبان والكاكاو الخام إلى خليط المكونات السائلة السابق إعداده، ونضيف إليهم كذلك الماء الساخن مع التقليب حتى نحصل على قوام كيك الشوكولاتة الهش المطلوب.

نحضر قالب الفرن وندهنه بالقليل من السمنة ثم نضع فيه عجينة الكيك، وتوضع في الرف الأوسط في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة، حوالي نصف ساعة أو حتى تمام النضج.

نخرج قالب الكيك من الفرن ونتركه جانباً حتى تبرد الكيكة، ونبدأ بتجهيز خليط البودينج.

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نصف كوب سكر.

1/3 كوب كاكاو خام.

2 كوب ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقة كبيرة نشا.

قالب شوكولاتة خام.

نضع السكر والنشا والكاكاو والحليب في إناء ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نضع الإناء على النار حتى يسخن الخليط مع التقليب المستمر، وعند بداية الغليان نضيف الزبدة ونغلق النار.

نضع الشوكولاتة الخام في الميكروويف أو على حمام مائي حتى تذوب.

نسقي الكيك بماء مذاب فيه سكر ليكسبها طراوة أكثر.

نضيف طبقة من البودينج فوق الكيك، ثم طبقة من الشوكولاتة المذابة فوق البودينج، بعد ذلك توضع في الثلاجة حتى تتماسك تماماً.

تخرج من الثلاجة قبل التقديم مباشرة، ويتم تقديم كيك الشوكولاتة الهش وهي باردة، وبالهناء والشفاء.