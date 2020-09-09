التخلص من البقع الداكنة في البشرة وطريقة علاجها بوصفات طبيعية وآمنة

التخلص من البقع الداكنة هي مشكلة تواجه العديد من النساء والرجال علي حد سواء, والتي تصيب الوجه عادة مما يسبب الكثير من الإحراج والإزعاج للنساء كما يمكن أن تصيب أماكن مختلفة من الجسم, وهذه المشكلة ليس لها سن معين ولكن يمكن حدوثها بسب اتباع بعض العادات الغير صحيحة والتي تؤثر بالسلب علي البشرة وتغير أجزاء من لون البشرة لدرجه أغمق مما يجعل النساء تشعر بالقلق وعدم الثقة بالنفس والبحث عن طريقة للتخلص من هذه البقع المزعجة وعادةً ما تلجأ النساء إلي لتخلص من تلك المشكلة عن طريق استخدام الوصفات المنزلية الطبيعية والأمنة علي البشرة كما يوجد طرق أخري مثل اللجوء إلي استخدام الليزر أو التقشير الكيميائي علي يد طبيب متخصص. يمكنك أيضاً مشاهدة: العناية بالبشرة والروتين اليومي أقنعة طبيعية لجمالك. التخلص من البقع الداكنة وأسباب ظهور تلك البقع التخلص من البقع الداكنة وأسباب ظهور تلك البقع هناك العديد من الأسباب التي تؤدى إلي ظهور البقع البنية في البشرة وخاصة الوجه حيث تظهر هذه البقع غالباً في الأماكن المعرضة للضوء كالوجه واليدين و يعتبر تغير لون البشرة إنذار يرسله الجسم للإنسان لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تلك المشكلة قبل تفاقمها والعمل علي إيجاد حل مناسب لوقاية البشرة, ومن تلك العادات الضارة التي تسبب تصبغ الجلد باللون البنى ما يلي: Advertisements التعرض للشمس عامل أساسي : لأن تعرض البشرة للشمس لفترات طويلة دون حماية تعمل علي امتصاص أشعة الشمس الفوق بنفسجية والتي تعمل علي زيادة إنتاج خلايا التصبغ وللحماية من امتصاص الأشعة الفوق بنفسجية يمكنك استخدام صن بلوك مناسب لنوع بشرتك ليمنع تحفيز إنتاج الميلانين.

: لأن تعرض البشرة للشمس لفترات طويلة دون حماية تعمل علي امتصاص أشعة الشمس الفوق بنفسجية والتي تعمل علي زيادة إنتاج خلايا التصبغ وللحماية من امتصاص الأشعة الفوق بنفسجية يمكنك استخدام صن بلوك مناسب لنوع بشرتك ليمنع تحفيز إنتاج الميلانين. خلل في الهرمونات : قد يتسبب اضطراب الهرمون المسؤول عن إنتاج الميلانين عن تصبغ الجلد وتغيير لونه باللون البنى أو الأسود .

: قد يتسبب اضطراب الهرمون المسؤول عن إنتاج الميلانين عن تصبغ الجلد وتغيير لونه باللون البنى أو الأسود . الحمل: أثناء فترة الحمل غالباً ما تحدث للنساء تصبغات في الوجه والرقبة وتسمي ” الكلف ” وذلك بسبب نقص الميلانين في الجسم كما يؤدى استخدام حبوب منع الحمل بشكل مستمر إلي حدوث هذه المشكلة أيضاً. التخلص من البقع الداكنة باستخدام وصفات منزلية التخلص من البقع الداكنة باستخدام وصفات منزلية ماء البصل وخل التفاح نقوم بإحضار بصلة حمراء وفرمها فرماً ناعماً ونضع 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح علي ماء البصل ونقوم بفرد الخليط علي البشرة مرتين في اليوم صباحاً ومساءً ويمكن استخدام تلك الوصفة يومياً بدون قلق.

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