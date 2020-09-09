6 نصايح مكياج من المحترفين هتفرق في مكياجك

عشان مكياجك يطلع مثالي وشكله حلو ، النهاردة هنشارك معاكم 6 نصايح مكياج من المحترفين سهلة وبسيطة ، ولكن على قد ما هي بسيطة لو نفذتيها هتفرق معاكي في مكياجك.

نصايح مكياج من المحترفين:

1- النصيحة 1: اعتمدي على ادوات مكياج جودتها عالية

هل الفرش اللي جودتها عالية بتفرق في المكياج؟ حسب خبراء ومتخصصين المكياج هي فعلا بتفرق في المكياج ، الفرش وادوات المكياج متقلش اهمية عن مهارتك او شطارتك في وضع المكياج ، على سبيل المثال هنفترض انك استخدمتي فرش متوسطة المستوى ومنتجات مكياج جودتها مش عالية ومهارتك في وضع المكياج متوسطة ، المكياج في الحالة دي مش هيطلع بالشكل المتوقع او اللي انتي مستنياه ، ولكن بس من خلال تحسين جودة الفرش واستخدام منتجات كويسة ده هيفرق معاكي وهيطلع مكياجك افضل ، حتى لو انتي مش شاطرة في وضع المكياج ، عشان كده لو انتي عايزة تحطي مكياج فعلا زي المحترفين بننصحك بانك تستخدمي الفرش المناسبة لتطبيق المكياج.

هنقولك ال 8 فرش الاساسية للمكياج اللي انتي محتاجاها:

– فرشة الفونديشن.

– فرشة الكونسيلر.

– فرشة بودرة Fluffy brush.

– فرشة بلاشر.

– فرشة مزج صغيرة.

– فرشة ايشادو مسطحة.

– فرشة بزاوية دقيقة او رفيعة.

– فرشة الشفايف.

بمجرد ما يبقى عندك الادوات المناسبة ، هتبقي محتاجة تعرفي تستخدمي صح ازاي ، هنقولك نصيحة بسيطة هتخليكي تتحكمي في وضع المكياج بطريقة صح ، وهي ان كل ما ايدك قربت من راس الفرشة ده بيزود الضغط على الفرشة وبيخلي المكياج يطلع اتقل والعكس صحيح كل ما بعدتي ايدك من راس الفرشة هيبقى اخف ، لو عايزة تطبقي اللون بالتساوي امسكي الفرشة من النص ، نصيحة كمان انك تقدري تحولي اي فرشة كبيرة او منفوشة لفرشة مسطحة بزاوية عن طريق لف ايدك حوالين شعيرات الفرشة وتخلي شكلها مسطح.

2- النصيحة 2: اخلطي البرايمر مع كريم الاساس

نصيحة غريبة ولكن فعالة وبتفرق في شكل كريم الاساس على البشرة ، معروف ان البرايمر المفروض بيتحط قبل كريم الاساس ، لكن نصيحتنا النهاردة هي مزج البرايمر مع كريم الاساس الكريمي ، ده هيخليه محتفظ بالتغطية بتاعته وميتحولش ويبقى Cacky ويشقق على البشرة او يعمل خطوط ، بالاضافة انه هيطول عمر كريم الاساس على البشرة وهيخليه يثبت فترة اطول ، بالاضافة انه هيخلي دمج المكياج اسهل على البشرة.

وهنا ممكن يجي السؤال هل كريم الاساس الكريمي مناسب للبشرة الدهنية ، نحب نقولك ان كريم الاساس الكريمي مناسب لكل انواع البشرة ، ولكن اللي بشرتهم دهنية الافضل يطبقوه على البشرة باستخدام سفنجة مكياج او بيوتي بلندر رطبة ، لان معظم انواع كريم الاساس بيحتوي على زيت في تركيبته عشان يعمل تغطية, ويديه قدرة على التماسك ، واستخدام السفنجة هيلقط الصبغة مش الزيت من كريم الاساس ، وبالتالي هيديكي التغطية المطلوبة من غير لمعان.

بالنسبة لانواع البشرة الجافة او المختلطة ، استخدمي فرشة كريم الاساس ، مع التركيز على مركز او منتصف الوجه ، المناطق اللي بيكون فيها تلون او تصبغ زيادة في البشرة ، وخبراء المكياج بيقولوا كل ما بعدتي عن مركز الوجه قلت التغطية اللي انتي عايزاها.

3- النصيحة 3: حبي عيوبك – ولكن اخفيها لو انتي عايزة

المفتاح لمكياج ناجح زي المحترفين هو انك تحددي الاندرتون بتاع البشرة وتعرفي تتعاملي مع عجلة الالوان وتختاري الالوان المناسبة لتغطية التصبغات والبقع والالوان الغير مرغوب فيها على البشرة.

ولما نقول اللون الغير مرغوب فيه ده بيشمل البثور, الاحمرار, اللون المختلف حوالين الانف, والهالات السودا تحت العيون ، وخبراء المكياج بيقولوا ان الالوان المتعاكسة بتلغي بعض ، بمعنى ان الكونسيلر الاخضر بيغطي الاحمرار, والكونسيلر البرتقاني بيغطي اللون الازرق تحت العيون ، ولو انتي بتستخدمي الكونسيلر البيج بس على كل مناطق البشرة اللي فيها عيوب مش هيديكي التغطية المطلوبة.

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4- النصيحة 4: حددي شكل وشك بشكل صح

الكنتور زي ما كلنا عارفين هو فن تحديد ملامح الوش ، اي درجة لون افتح من لون البشرة هيبرزها ويظهرها اكتر ، واي درجة لون اغمق هيصغر المنطقة.

– لو وشك مدور وعايزة تخليه بيضاوي: حطي البرونزر او الكونتور اغمق بدرجة او درجتين من لون بشرتك على شكل رقم “3” على جنب الوش ، على الصدغين, تجويف الخدين, دقنك.

– لو جبهتك بارزة او عريضة: حطي برونزر اغمق من لون بشرتك على الحافة الخارجية للجبهة على طول خط شعرك لتصغير المنطقة.

– لو عندك انف مسطح او عريض: حطي اللون الغامق على جوانب الانف عند جسر الانف بداية من الزاوية الداخلية للحواجب ، وحددي مركز الانف بالهايلايتر.

– لو عندك ترهل في منطقة الخدين: استخدمي الهايلايتر فوق عضمة الخد ، واستخدمي البلاشر على عضمة الخد على طول ، واستخدمي البرونزر في تجويف الخدين.

ولو عايزة تظهري الكونتور بتاعك وتبرزيه اكتر ، استخدمي هايلايتير لامع ، لانه هيعكس الضوء ، وحطي لمسة نهائية من البرونزر المات لو غير اللامع عشان يمتص الضوء ويعمل تباين ويبرز الملامح اكتر.

5- النصيحة 5: عشان تظهري عيونك وتبرزيهم

– لو عايزة تحددي شكل عينك اكتر: حطي برونزر خفيف على تنية الجفن ، اللي موجودة في نص المسافة بين خط الرموش والحاجب ، مع التقدم في العمر ممكن العين تفقد مرونتها ويحصل لها ترهل ، الطريقة دي بتظبط شكل العين وبتحددها ، ونصيحة للبنات اللي عيونها زرقا البرونزر البرتقاني في تنية الجفن هتظهر لون العين اكتر.

– لو عينيكي ضيقة: حطي ايلاينر اسود على النص الخارجي بس لخط الرموش العلوية والسفلية ، ويكونوا متصلين من الزاوية الخارجية للعين.

– لو الجفن مترهل: حطي الهايلايتر فوق التجعد من جوه لبره على الجفن ، وامزجي الايشادو على المنطقة اللي عايزة ترفعيها او اللي بتحسي ان فيها تنية الجفن تقيلة ، واتأكدي انك تمزجي الايشادو مع الهايلايتر كويس عشان ميبقاش باين انه خطوط متقسمة فوق العين.

– لو عينيكي صغيرة: حطي ايلاينر بيج على الحافة الداخلية للجفن السفلي ، ده هيدي العين وسع ، وبعدين استخدمي قلم تحديد اسود على طول خط الرموش العلوي والسفلي كله ، واربطي الخطوط مع بعض عند الزاوية الخارجية للعين ، المفتاح هو مزج الايلاينر مع الايشادو لبره ، عشان تديها وسع وتكبرها.

والنصيحة المفضلة عند خبراء المكياج لتوسيع العين ، ارسمي بالقلم الاسود على الحافة الداخلية العلوية للعين ، ده بيزود من حدة العين وبيظهرها ، وبيدي امتلاء لخط الرموش الطبيعي من غير ما يبقى في خط ظاهر قاسي على العين.

6- النصيحة 6: فكري في الالوان اللي عكس بعض للايشادو

الالوان اللي عكس بعض لو حطيتهم جنب بعض بيساعد ان الالوان تظهر اكتر ، والقعدة البسيطة دي هتساعدك جدا لما تيجي تختاري الوان الايشادو.

– للعيون البنية: البني يعتبر لون محايد ، عشان كده اي لون ايشادو هيكون حلو معاه ، ولكن الالوان اللي بتبرز العين البني اكتر هي الازرق, البنفسجي.

– للعيون الزرقا: لان اللون البرتقاني هو المعاكس للازرق ، فاي درجة من درجات اللون البرتقاني هتظهر العيون الزرقا اكتر ، ومش شرط يكون لون برتقاني فاقع اوي ، ولكن استخدمي درجاته زي الدهبي, المشمشي, الخوخي.

– للعيون الخضرا: الاحمر هو عكس اللون الاخضر ، وده معناه انك تستخدمي درجات الاحمر على الجفون عشان تبرزي العيون الخضرا اكتر ، زي اللون الكريز, البرقوقي, العنابي.

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