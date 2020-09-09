تطويل الشعر بأفضل و أسرع الطرق خلال إسبوع واحد فقط

تطويل الشعر حلم جميع الفتيات و السيدات فالشعر تاج المراءة و كل الفتيات تحب الشعر الطويل اللامع الغير متقصف ، لذلك يجب علي الفتيات اتباع الطرق و الخطوات الوسائل الأمنه للحصول علي شعر صحي و لامع و طويل و جذاب مما يعطى الفتاه الشعور بالثقة في النفس و من المعروف أن الشعر الطبيعي ينمو بمعدل معين في خلال الشهر و لكن الإهمال في الشعر و التعامل الغير صحيح مع الشعر قد يؤدى إلى تقصف الشعر و جفافة وعدم النمو كما يوجد بعض العوامل الأخري التي توقف نمو الشعر مثل تعرض الجسم للخلل الهرموني و نقص التغذية وعدم شرب كميات كافية من المياه و غيرها، و يجب علي كل سيدة استخدام المنتجات الأمنة علي الشعر و المصرح بها من هيئة الغذاء و الدواء و عدم استخدام المواد الكيميائية على الشعر أو استخدام المواد الطبيعية من داخل المنزل و التي لا تسبب أي أضرار للشعر كما أن هذه الوصفات وصفات مجربه لها تأثير كبير علي منح الشعر مظهر لامه و جذاب و طويل و صحي.

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تطويل الشعر بوصفات طبيعية

يحتوى ماء الأزر علي العديد من الفوائد الهامة لصحة و تطويل الشعر و نعومته و ذلك بسبب احتوائه علي كمية من البروتينات و الفيتامينات المهمة لتحفيز نمو الشعر مثل فيتامين” B6 , E , K ” .

مكونات ماسك ماء الأزر كالتالي:

نصف كوب من الأزر.

2 كوب من الماء.

طريقه التحضير

يوضع الماء علي الأزر و ينقع به لمدة نصف ساعه.

يصفي الماء جيدا للحصول علي الماء فقط.

يوضع ماء الأرز المصفي علي الشعر و تدلك فروه الرأس جيداً لمده خمس دقائق .

يترك علي الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالشامبو المناسب للشعر .

تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.

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موزه واحدة.

بيضه واحدة.

ملعقة كبيره من العسل الطبيعي.

طريقه التحضير

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نضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي ليمتزج كل الخليط جيداً.

نضع المزيح علي الشعر بأكمله مع التركيز علي الجذور و الأطراف ثم يلف الشعر بغطاء رأس محكم.

يترك الخليط علي الشعر لمده ساعتين أو يمكنك ترك الخليط علي الشعر طوال الليل و ارتداء غطاء الرأس المحكم.

غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب للشعر مع تكرار الماسك لمدة 7 أيام متتالية.

الجنزبيل يساعد علي نمو الشعر و تطويله لأنه يعمل علي تنشيط الدورة الدموية في البصيلات لذلك يجب اتباع الخطوات الأتية لنمو الشعر:

مزج ملعقه كبيره من الزنجبيل مع ملعقة كبيره من زيت الزيتون و زيت الجو جوبا و زيت جوز الهند.

تدليك فروه الرأس باستخدام الأصابع لمدة خمس دقائق للعمل علي تحسين الدورة الدموية .

وضع الزنجبيل علي الشعر لمدة نصف ساعة .

ثم غسل الشعر بالشامبو المناسب و يكرر الماسك مرتين أسبوعياً.

تطويل الشعر بوصفة البيض

لا تندهشي كثيرا عزيزتي القارئة فاستخدام ماسك البيض علي الشعر من افضل الوصفات المجربة في تطويل و تغذية الشعر و تعطي الشعر مظهرا لامعاً و جذاباً و ذلك لأنه يحتوى علي البروتينات و الأحماض الأمينيه .

طريقة الاستخدام

نقوم بضرب بيضة واحدة مع زيت الزيتون مع القليل من العسل الأبيض ونضعه علي الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالشامبو جيداً.

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زيت الزيتون وعصير الليمون

يتم خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند بنسبه من 1- 2 علي حسب طول الشعر ثم يتم وضع الخليط علي قطعة من القطن ويتم فرك فروة الشعر بالخليط جيداً ويتم عمل مساج دائري لفروة الشعر ويترك الخليط لمدة ساعه علي الشعر ثم يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب للشعر.