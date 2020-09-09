تنعيم الشعر بطرق طبيعية و سهله وبأقل التكاليف من المنزل

تنعيم الشعر موضوع يشغل تفكير العديد من السيدات فالشعر تاج علي رأس السيدات و الشعر الناعم الصحي يعنى صحة الجسم خارجيا وداخلياً و لكى يكون الشعر ناعم وجذاب يجب الاهتمام و الرعاية به حيث يجب تناول الأغذية المفيدة للجسم لينعكس ذلك على الشعر و البشرة سواء كانت بشره دهنيه أو أي نوع بشره أخري كما يجب الاهتمام بخصلات الشعر خارجياً أيضاً فاستعمال الخلطات و الوصفات الطبيعية أفضل من تمليس الشعر الدائم الذي يتسبب في سقوط الشعر بكمية كبيره بسبب احتواء مواد التمليس علي المواد الكيميائية التي تضر بالشعر و الغير مصرح بها من قبل هيئة الغذاء و الدواء , فتستطيع كل سيدة و بمكونات بسيطة و غير مكلفة الاهتمام بالشعر و تنعيمه و بأقل التكاليف.

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تنعيم الشعر بوصفات طبيعية من المنزل

نحضر كوب من حليب جو

ز الهند و علية كوب من عصير الليمون.

الاستمرار في خلط المكونات السابقة حتى تكون رغوه و يجب وضعها في الثلاجة.

يوضع خليط جوز الهند و الليمون علي الشعر و بعد عشر دقائق يغطي الشعر بمنشفة ساخنة.

يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع الشعر .

تكرر هذه الوصفة من مره إلي مرتين في الأسبوع حتى يصبح الشعر أكثر نعومة ولكن يجب ألا تستعمل تلك الوصفة علي الشعر المصبوغ.

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2 ملعقة من زيت الخروع.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت الجر جير.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

طرقة التحضير و كيفه الاستعمال علي الشعر كالتالي:

يتم خلط و مزج الزيوت السابقة و يتم تسخين تلك الزيوت على النار و التسخين له دور مهم في تغذية الشعر و اكتساب الرطوبة و يجعله أملس اكثر.

توزيع الزيوت على فروة الرأس و على الشعر جيداً مع التدليك المستمر لمدة عشر دقائق.

تغطيه الشعر بمنشفة ساخنة لمدة 10 دقائق أخري.

غسل الشعر بالشامبو ثم البلسم المناسب لنوع الشعر.

تكرر الخلطة من مرتان إلي 3 مرات أسبوعياً.

بعد مرور أسبوع واحد فقط سوف تلاحظين الفرق بنفسك حيث سيصبح الشعر اكثر نعومة و ملمسه ناعم و طري و اكثر لمعاناً.

في بوله نضع عدد 2 بيض و نضيف عليهم زيت الزيتون و يتم خلط المزيج جيداً.

تقسيم الشعر و فرد مزيج البيض عليه بالفرشاة .

غسل الشعر بالشامبو المناسب.

تنعيم الشعر باستخدام الزبدة

لا تشعري بالاستغراب كثيراً فاستخدام الزبدة علي الشعر من الوصفات القديمة التي كانت تقوم باستخدامها الجدات لأنها تعمل علي ترطيب الشعر وجعله اكثر نعومة ومرونة ويتم استخدامها عن طريق إذابة الزبدة وإضافاتها علي خصلات الشعر وعلي الجذور حتى الأطراف ويتم ارتداء غطاء الرأس وترك الزبدة لمده ساعتين إلي 3 ساعات ويتم غسلة جيداً بالشامبو المناسب وستلاحظين الفرق بنفسك.