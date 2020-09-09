وصفات لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع فقط وتنعيم الشعر الجاف والخشن والمتقصف؛ فالشعر الطويل والناعم من أهم علامات جمال المرأة، فالأنثى بطبيعتها التي خلقها الله عليها تحلم بجمال مثالي مما يؤدي الي تسابق الفتيات في الاهتمام بذاتهم، سواء بالاهتمام ببشرة الوجه والجسم، أو الاهتمام بالشعر، وذلك من خلال شراء منتجات العناية بالبشرة والشعر الباهظة الثمن، ومنا من يهتم بعمل وصفات منزلية لضمان أمنها علي البشرة والشعر؛ لذلك أحضرت لكم عدة وصفات لتطويل وتكثيف الشعر وتستخدم في تنعيم الشعر الجاف والخشن والمتقصف أيضاً. وصفات لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع فقط وصفات لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع فقط المكونات: القهوة: فالقهوة ممتازة في محاربة تساقط الشعر، تحفيز نمو الشعر وتقويته بصيلاته و تحسن نسيج الشعر، تنشيط الدورة الدموية مما تحفز الشعر علي النمو بشكل أسرع، تعطي للشعر لون لامع طبيعي، وتستخدم في تنعيم الشعر الجاف والخشن والمتقصف. زيت الزيتون: زيت الزيتون ممتاز جداً لمعالجة تقصف الشعر خصوصاً الشعيرات القصيرة التي تكون قريبة من فروة الرأس، كما يعمل علي تنعيم الشعر الجاف والخشن والمتقصف، يخلص فروة الرأس من القشرة الموجودة بها، يحافظ علي لون الشعر الطبيعي وقوته ولمعانه، يعالج مشاكل تساقط الشعر، كما يقوم بتكثيفه بسرعة رهيبة. المقادير: Advertisements ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ملعقة كبيرة من القهوة طريقة التحضير: خلط المكونين معاً، ثم تدليكه علي شعر نظيف بعد غسله بالماء وتجفيفه جيداً.

تركه لمدة ساعة كاملة علي الشعر، ثم غسله بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع حتي تحصلي علي شعر طويل بالنتيجة المرغوبة. وصفة تنعيم الشعر الجاف والخشن والمتقصف وصفة تنعيم الشعر الجاف والخشن والمتقصف المكونات: الفازلين الطبي أو جل البترول زيت الزيتون زيت الجرجير طريقة التحضير: نضع ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي أو البترول جيلي في اناء زجاجي مناسب.

نضيف اليه 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من زيت الجرجير.

خلط جميع المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي تحصلي علي زيت متجانس والي أن يذوب الفازلين تماماً.

غسل الشعر جيداً وتخليص فروة الرأس من القشرة والأوساخ والشوائب ( باقي الزيوت ) الموجودة بها، وتركه الي أنه يجف تماماً.

وضع خليط الزيوت علي الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

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