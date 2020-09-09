وصفات مجربة لتبيض المناطق الحساسة بسرعة رهيبة ومن اول استخدام بمكونات طبيعية ومتوفرة

وصفات مجربة لتبيض المناطق الحساسة بسرعة رهيبة ومن أول استخدام بمكونات طبيعية ومتوفرة؛ يرجع السبب الشائع وراء تصبغ المناطق الحساسة العوامل الوراثية، فنجد أشخاص أكثر عرضه لتصبغ تلك المناطق وأشخاص لا تتصبغ عندهم الأماكن الحساسة، كما أن هناك أسباب اخري كالاحتكاك ما بين الفخذين، لبس الملابس الضيقة، إزالة الشعر بطريقة خاطئة، الإصابة بمرض جلدي أدي إلى ذلك، بعض أنواع الكريمات التي تحتوى علي مواد كيميائية، فلذلك نقدم لكم من خلال موقعنا وصفات وخلطات منزلية للتخلص من السواد بهذه المنطقة، وإعادة لون الجلد الأصلي بمكونات طبيعية 100%.

وصفات مجربة لتبيض المناطق الحساسة بسرعة رهيبة

وصفة الليمون

عصير الليمون يخلص البشرة من الجلد الميت الموجود بها والمتراكم منذ سنين ويعزز نمو خلايا جديدة، وذلك بفضل احتوائه علي فيتامين سي.

طريقة التحضير:

نأخذ نصف ليمونه، ونقوم بفرك المنطقة الحساسة المراد تبيضها لمدة تصل الي عشر دقائق، ثم ترك الليمون علي المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة.

غسل المنطقة بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع حتي نحصل علي النتيجة المطلوبة.

الوصفة البديلة:

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المكونات:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون ملعقة كبيرة من الحليب نصف ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:

خلط المكونات مع بعضهما البعض حتي نحصل علي خليط متجانس.

يوضع الخليط علي المنطقة الحساسة المراد تبيضها، ثم نتركها لمدة عشر دقائق.

تُغسل المنطقة بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

تستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع حتي نحصل علي نتيجة المطلوبة.

وصفة بيكربونات الصوديوم ( صودا الخبز )

بيكربونات الصوديوم أشهر المواد الطبيعية التي تعمل علي تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت منها، كما تعمل علي تبيض البشرة أيضاً وإزالة البقع الداكنة وأثار حب الشباب منها.

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم ملعقة كبيرة من الماء

طريقة التحضير: