تعرفي علي أفضل كريم كولاجين للوجه واليدين من الصيدلية للمحافظة علي نضارة البشرة

تبحث كل فتاه عن أفضل كريم كولاجين للبشرة للمحافظه علي شباب البشرة و جمالها و رونقها و المحافظة علي البشرة و حمايتها من التجاعيد المبكرة التي يمكن أن تحدث بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو بسبب اتباع بعض العادات الغير صحية كما أن التقدم في السن يعمل علي ظهور الخطوط الدقيقة كما يسبب ترهل في البشرة و من المعروف أن الكولاجين الطبيعي ينتج في الجسم و يدخل في تكوين أنسجة الجسم و العضلات و الجلد و هو المعروف أنه مسؤول عن الحفاظ علي مرونة الجلد باستخدام كريمات خارجية للمساعدة علي الحفاظ علي البشرة و حيويتها لذا إذا لاحظتي جفاف في البشرة أو اليدين عليك بتعويض نقص الكولاجين باستخدام كريمات خارجية مصرح بها من هيئة الغذاء والدواء.

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فوائد كريم الكولاجين للبشرة

سنقوم من خلال المقال بعرض أفضل كريم كولاجين مع معرفة الفوائد إلي تعود علي البشرة من استخدام تلك الكريمات و هي كالتالي:

يساعد استخدام الكولاجين في تأخير ظهور التجاعيد في البشرة.

يساعد الكولاجين في الحفاظ علي حالة البشرة ناعمة و نضرة.

يساعد في التخلص من الخطوط البيضاء الدقيقة.

يحمي من ظهور الترهلات التي تحدث حول الفم و تحت العين.

يساعد في التخلص من آثار الحبوب لأنه يعمل علي تجديد خلايا البشرة.

يساعد في التخلص من الهالات السوداء التي تنتج بسبب الإرهاق.

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أفضل كريم كولاجين للوجه من الصيدلية

1- كريم ماسون كولاجين الأصلي

يحتوى على الكولاجين النقي.

كريم ماسون كولاجين للوجه يدعم مرونة الجلد.

يساعد علي جعل مظهر البشرة أكثر شباباً.

يعد أفضل كريم كولاجين لنضارة الوجه.

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2- كولاجين كريم للوجه من نيتشرز باونتي

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كريم collagen للوجه بخلاصة الخوخ.

يحتوى على الكولاجين و البروتين.

يرطب البشرة و يحسن من مرونة الجلد.

يخفف من التجاعيد و علامات تقدم السن.

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كريم كولاجين ايفا للوجه يرطب البشرة و يزيد من مرونة الجلد.

كريم ايفا بالكولاجين للوجه جزيئاته ذات حجم صغير جداً تستطيع اختراق طبقات الجلد بعمق يحتوى على نسبة حماية من الشمس لأن التعرض للشمس باستمرار يسبب ظهور خطوط الوجه والتجاعيد لذا فهو يحمى من أحد أسباب ظهور التجاعيد ويخفف من ظهورها.

3- كريم ايفا كولاجين للوجه

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يستخدم هذا الكريم على المناطق الرقيقة في الوجه كالعين و الشفاه.

كريم للوجه بالكولاجين الذي يخفف من ظهور التجاعيد.

يخفف من الانتفاخ و الهالات حول منطقة العين.

يعيد تحديد محيط الشفاه.

4- كريم كولاجين للوجه الأصلي من سيفورا

يوجد علي شكل كريم ليل وكريم نهار.

ينصح باستخدامه من سن 30 حتي 45 عام.

يخفف من التجاعيد ويعيد مرونة البشرة.

طريقة استخدام الكولاجين من لوريال علي الوجه كالتالي:



غسل الوجه مناسب للبشرة ثم تجفيف البشرة جيداً.

يتم وضع الكريم مرتين يومياً صباحاً و مساءً.

5-كريم الكولاجين من لوريال

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كما يوجد العديد من أنواع الكولاجين الأخري التي توجد علي هيئة سيرم كولاجين للوجه كما يوجد أنواع مختلفة من الأمبولات التي تعمل علي المحافظة علي جمال ونضارة وشباب الوجه والبشرة وهي كالتالي :

سيرم كولاجين من ريكسول لنضارة البشرة.

سيرم كولاجين عضوي من جادول نتشاراليز.

سيرم كولاجين من دكتور راشيل .

مصل كولاجين طبيعي من روشان.

وبهذا قد وصلنا إلي نهاية هذا المقال وقد عرضنا علي حضراتكم أفضل كريم كولاجين للبشرة للمحافظه علي شباب البشرة و جمالها و رونقها و المحافظة علي البشرة و حمايتها من التجاعيد المبكرة التي يمكن أن تحدث بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس التي تتواجد في الصيدلية مع عرض مفصل عن محتويات هذه الكريمات ومدى فاعليتها علي البشرة نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.