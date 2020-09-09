حلويات باردة بدون فرن بالبسكوت والشكولاتة وصفات سهلة وسريعة والطعم ولا أروع

حلويات باردة بدون فرن و طرق إعدادها و التي تناسب فصل الصيف حيث أنها من أسرع الحلويات التي يمكن تجهيزها داخل مطبخك بدون الحاجة إلي تضييع الوقت والتواجد في المطبخ لفترات طويلة و تشغيل الفرن و الشعور بالحر الشديد و تتميز تلك الحلويات بأن مكوناتها بسيطة و لا تستغرق الكثير من الوقت و الطعم شهي و لذيذ و ستنال إعجاب أطفالك غير أنها توضع في الثلاجة و يتم تناولها باردة لتعادل درجه حرارة الصيف المرتفعة.

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حلويات باردة بدون فرن من البسكوت والشكولاتة

الأطفال و الكبار يعشقون الشكولاتة و خاصة إذا تم إعدادها و تجهيزها بالبسكوت لتكون حلوي لذيذة باردة لا تستغرق الكثير من الوقت أو الجهد و مكوناتها بسيطة و هي كالتالي:

واحد كوب من البسكوت السادة المطحون.

واحد كوب من الزبد.

واحد كوب من الحليب المكثف و المحلي .

4 ملاعق من الكاكاو الخام.

كوب و نصف من السكر البودرة .

نصف كوب من اللبن الحليب.

ملعقة من الكاكاو ( للطبقة الثانية).

شيكولاتة مبشورة للتزيين .

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نحضر مقلاة عميقة و نضع بها الزبد حتى يذوب ثم نضف 4 ملاعق من الكاكاو و الحليب و نستمر بالتقليب حتى يتجانس.

يتم إضافة البسكوت المطحون مع التقليب المستمر بعيداً عن النار حتى يتجانس ،ثم يتم وضع البسكوت علي النار مرة أخري لبضع دقائق.

يتم وضع البسكوت في قالب كيك المغطي بورق الزبدة .

في وعاء آخر يتم وضع السكر مع اللبن مع الكاكاو و يتم مزج المكونات جيداً.

ثم يتم وضع تلك المكونات علي طبقة البسكوت التي تم وضعها في قالب الكيك .

يتم تزيين القالب بالشكولاتة المبشورة .

و يتم وضع القالب في الفزيز لمدة نصف ساعة حتي يتماسك و يقدم بارداً.

طريقة الإعداد و التحضير

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300 جم من البسكوت المطحون.

40 جم كاكاو.

3 ملاعق كبيرة زبد مذاب .

800 مل من الحليب.

70 جم من الكريم كراميل.

2 ملعقة كبيرة من حبيبات السكر.

8 جم من سكر الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

100 جم من الشكولاتة السوداء.

10 جم من الشكولاتة البيضاء للتزيين.

طريقة تحضير الطبقة الأولي: نقوم بطحن البسكويت طحن خشن غير ناعم ثم نضيف إليه بودرة الكاكاو الخام ثم نعمل علي خلطها جيدا حتى يتجانس البسكوت مع الكاكاو ثم نضيف الزبدة المذابة و نحاول مزجها ثم نقوم بضغط طبقة البسكويت في قالب مستطيل يفتح من الجوانب حتى تصبح لدينا طبقة متماسكة و متساوية ثم نضعه في الفزيز حتى نعمل الطبقة الثانية.

نقوم بطحن البسكويت طحن خشن غير ناعم ثم نضيف إليه بودرة الكاكاو الخام ثم نعمل علي خلطها جيدا حتى يتجانس البسكوت مع الكاكاو ثم نضيف الزبدة المذابة و نحاول مزجها ثم نقوم بضغط طبقة البسكويت في قالب مستطيل يفتح من الجوانب حتى تصبح لدينا طبقة متماسكة و متساوية ثم نضعه في الفزيز حتى نعمل الطبقة الثانية. طريقة عمل الطبقة الثانية: نضع اللبن في إناء الطهي ثم السكر و النشا و سكر الفانيليا و كريم كراميل ثم نقوم بتحريك المزيج جيداً جيداً مع مراعاة ألا يحدث أي تكتلات ثم نضعه على نار هادئة مع التحريك المستمر و بعد أن يصل المزيج إلى درجة الغليان نقوم بإبعاده من علي النار ثم نسكبها مباشرة على الطبقة الأولى و ندخلها في الفريزر مرة ثانية مدة 5 دقائق.

نضع اللبن في إناء الطهي ثم السكر و النشا و سكر الفانيليا و كريم كراميل ثم نقوم بتحريك المزيج جيداً جيداً مع مراعاة ألا يحدث أي تكتلات ثم نضعه على نار هادئة مع التحريك المستمر و بعد أن يصل المزيج إلى درجة الغليان نقوم بإبعاده من علي النار ثم نسكبها مباشرة على الطبقة الأولى و ندخلها في الفريزر مرة ثانية مدة 5 دقائق. طريقة عمل الطبقة الثالثة: نحضر الشكولاتة و نقوم بذوبانها في حمام بخار مائي ثم نقوم بسكبها علي الطبقة الثانية بواسطة ملعقة و نحاول ملئ جميع الفراغات بالشكولاتة الذائبة ثم نقوم بتزينها بالشكولاته البيضاء عن طريق عمل خطوط بالشيكولاتة البيضاء، ثم نعيد إدخالها في الثلاجة لمدة خمس دقائق و نقوم بفك جوانب قالب الكيك المعد لذلك و نقوم بتقطيعها و تقديمها مع أي مشروب مفضل لديكم.

حلويات باردة بدون فرن و بدون بيض في عشر دقائقالطبقة الثانية و مكوناتهاالطبقة الثالثة و مكوناتهاطريقة التحضير

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باكو بسكويت سادة.

1/2 كيلو لبن.

شكولاته كسترد بودر.

6 أصابع موز.

مكسرات مجروشة أو سوداني مجروش.

سكر لتحلية كوب لبن وبل البسكوت. يمكنك أيضاً مشاهدة: طريقة عمل بوريك تركي بالجبن وصفة لذيذة من الجلاش من المطبخ التركي. Advertisements

يتم عمل كسترد الشكولاتة حيث يتم وضع اللبن علي النار ثم يوضع السكر و يذوب الكسترد في نصف كوب من اللبن و يضاف إلي اللبن المغلي و يقلب بسرعه حتى تصبح سميكة.

نضع في قالب طبقات البسكويت و طبقة مهلبية ثم طبقة من الموز المقطع حلقات و ترش بالمكسرات عليه و نكرر نفس الخطوات طبقة كسترد مهلبية و طبقة بسكويت و طبقة موز و مكسرات أو بشر شكولاته أو وردات كريمه إلي أن تنتهي كل الكمية.

ندخلها الثلاجة لكي تتماسك و تجمد ثم تقدم باردة. يمكنك أيضا مشاهدة :طريقة عمل الكانيلوني من الألف إلي الياء بجميع أسرارها لطعم رائع و مضبوط و وصفة شهية. حلويات باردة بدون فرن مثل كاسات الأوريو بالنو تيلا 15 قطعة من بسكوت الأوريو و يتم طحنه جيداً.

3 ملاعق كبيرة من الذبدة الذائبة

نصف كوب من الكريمة.

3/4 كوب من الشكولاتة.

ربع كوب من النو تيلا.

ربع كوب من الشكولاتة المبشورة أو قطع البسكويت للتزيين. طريقة التحضير نحضر وعاء و نضع به الأوريو و الزبدة و يتم خلطهم جيداً .

توزيع البسكويت في الكاسات بكميات متساوية

علي نار هادئة نضع الشكولاتة مع الكريمة و يقلب حتى الذوبان .

نضيف النو تيلا و نقوم بتوزيعها في الكاسات بكمية متساويه ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعتين.

تزين بالشكولاته أو بسكوت الأوريو. حلويات باردة بدون فرن مثل كاسات الأوريو بالنو تيلاطريقة التحضير يمكنك أيضا مشاهدة: أكلات شعبية سعودية مشهوره و طرق أعدادها في المنزل بطريقة سهلة. تيراميسو تيراميسو ليدي فينجر. ماسكربون تشيز. كيس كريم شانتيه . باستري كريم و مكوناته: بيضة.

3 صفار بيض.

كوب لبن .

ملعقة و نصف فانيليا.

6 ملاعق من السكر.

عدد 2 ملعقة من النشا.

كاكاو بودرة للتزيين . و بهذا قد نكون قد وصلنا إلي نهاية المقال الخاص بطريقه إعداد الحلويات الباردة وطريقة أعدادها بطريقة سهله وبدون الحاجة إلي استعمال الفرن وقد عرضنا العديد من الطرق الأخري لعمل الحلويات الباردة بدون استخدام بيض و وصفات أخري بيض ري باستخدام لتتمتعي سيدتي بمائدة لذيذة وحلويات تعجب أطفالك بدون إهدار الكثير من الوقت و الجهد بوصفات سهله و متنوعة سوف تكون محببة لدى الأطفال و نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.

حلويات باردة بدون فرن مثل قالب الشكولاتة بالبسكوت و الموز