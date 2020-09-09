يعد القلب العضو الأساسي في الجهاز الدوراني، ومهمته ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق الإنقباض بشكل منتظم لضخ الدم وتوزيعه في الجسم خلال الاوعية الدموية.

ويتكون القلب من أربعة حجرات تعمل بتعاون فيما بينها:

• الحجرات الواقعة في الجهة اليمنى: تحتوي على الدم الغير صافي والغير مؤكسج.

• الحجرات اليسرى: وتضم الدم النظيف والذي يحتوي على الأكسجين.

• التامور او Pericardium هو عبارة عن كيس غشائي يفصل بين الحجرات اليمنى واليسرى، من أجل منع اختلاط الدم المؤكسج والغير مؤكسج.

وبحسب موقع "ويب طب"، يقع القلب في منطقة الصدر، وبسبب أهميته للجسم وللبقاء على قيد الحياة، فهو يقع في منطقة يحميها القفص الصدري، وهو بحجم قبضة اليد تقريباً.

كيفية عمل القلب

تستقبل حجرات القلب اليمنى الدم منزوع الأكسجين عن طريق الأوردة، ليتم ارساله إلى الرئتين للتخلص من ثاني أكسيد الكربون والإرتباط بالأكسجين، ليعود هذا الدم النقي بعد ذلك إلى القلب من ثم إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الشرايين.

ويدخل الدم الغير مؤكسد إلى الأذين الأيمن، ويقوم الصمام الثلاثي الشرف Tricuspid valve بفتح الطريق للسماح للدم بالتدفق إلى البطين الأيمن، من ثم يعاود الصمام الإغلاق لمنع الدم من العودة إلى الوراء.

يدخل الدم المؤكسج في هذه المرحلة عبر الشرايين الرئوية Pulmonary arteries وصولاً إلى الرئتين لاستعادة الأكسجين، ليعود الدم الآن وقد أصبح مؤكسجاً إلى القلب مجدداً عن طريق الأوردة الرئوية، ليتم ضخه عبر الشريان الأورطي ومن ثم توزيعه إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الشرايين.

ولضمان سلامة القلب وضمان ديمومة هذه العملية الدقيقة والمهمة لحياة الانسان والتي تضمن له البقاء على قيد الحياة، لا بد من التركيز على اطعمة معينة تعود بالفائدة على صحة القلب.

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افضل المواد الغذائية فائدة لصحة القلب

هو ما اعلنت عنه الدكتورة فاطمة بيصال يوسف، خبيرة التغذية التركية، معتبرة أن نمط الحياة المعاصرة والغذاء غير الصحي، يؤثران سلبا في الحالة الصحية للقلب والأوعية الدموية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة Sözcü التركية، تصريح د. فاطمة من ان التغذية الصحية السليمة تعد مفتاح صحة القلب، كاشفة عن المواد الغذائية التي ينصح بإضافتها للنظام الغذائي السليم.

وبحسب الخبيرة التركية، فان الثوم يترك اثراً إيجابيا على حالة الأوعية الدموية، ويخفض خطر إصابتها بالأمراض، لذا تنصح بتناول فص واحد من الثوم يوميا بعد سحقه.

ومن الاطعمة المفيدة الاخرى لصحة القلب:

• الاسماك وزيت السمك، كونها غنية بالاحماض الدهنية اوميغا 3 المضادة للاكسدة والتي تحول دون تمنع تجلط الدم. وتنصح د. فاطمة بتناول الأسماك المشوية و المطبوخة على البخار.

• الجوز والبندق من المواد الغنية بأحماض أوميغا 3 وفيتامين اي المضاد القوي للأكسدة. كما تحتوي هذه المكسرات على المغنيسيوم والألياف الغذائية. وتنصح بتناول 6-7 حبات من البندق و2-3 حبات من الجوز ثلاث مرات أسبوعياً.

• بذور الكتان تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتنصح د. فاطمة بتناول ملعقة طعام من المسحوق الطازج لهذه البذور يوميا، مع اللبن الزبادي أو بإضافتها إلى الحساء.

• الشوفان والجاودر ودقيق الحبوب الكاملة، جميعها تؤثر إيجابيا في الصحة لاحتوائها على فيتامينات ب واي.

• الشاي الاخضر يمنع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على مركب البوليفينول المضاد للأكسدة، وتنصح بتناوله بدلا من الشاي الأسود والقهوة. كما تنصح بتناول مغلي البابونج أو المريمية.

• العنب الاحمر والطماطم والبطيخ الاحمر مواد غذائية ينصح بتناولها للحفاظ على صحة القلب نظراً لخصائصها المضادة للأكسدة.