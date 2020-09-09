صحة

أعراض مرض مريء باريت وأسبابه

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جدة-ولاء حداد الأربعاء,09 أيلول (سبتمبر) 2020 - 18:00

مرئ باريت هو مرض يصيب المريء ويؤثر على نسيجه الذي يتحول إلى نسيج يشبه بطانة الأمعاء، ولهذا المرض كما ذكر "موقع مايو" كلينك أسباب عدة ويرتبط بحالات صحية أخرى، وهي.

أعراض مرض مريء باريت:

في الغالب فإن التغير في نسيج المريء لا يسبب أعراض، إلا ان هنالك أعراض معينة نادرة وهي:

  • الحموضة وتكرر الإصابة بها.
  • مواجهة صعوبة في البلع.
  • الألم في الصدر.
  • خروج دم من المريء.

وفي بعض الحالات يكون مريء باريت سببًا للإصابة بسرطان المريء.

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أسباب مرض مريء باريت:

ليس هنالك سبب رئيسي للإصابة بمرض مريء باريت إلا أن هنالك عوامل ترتبط به وهي:

  • الإصابة بحموضة المعدة و الارتجاع المريئي.
  • التقدم في السن.
  • التدخين.
  • مريء باريت يصيب الرجال أكثر من النساء.
  • زيادة الوزن و السمنة من العوامل التي تساعد في الإصابة.

علاج مرض مريء باريت:

تختلف طريقة العلاج تبعا للحالة المرضية و الصحة العامة، وبشكل عام فإن علاج مريء باريت يتطلب تدخل طبي وليس علاجا دوائيا، و من العلاجات المعتدة، التالي:

  • المنظار لإزالة وقطع الخلايا التالفة.
  • الاستئصال باستخدام ترددات موجات الراديو.
  • يستخدم المنظار لوضع سائل أو غاز بارد على الخلايا غير الطبيعية في المريء للتسبب بتلفها.
  • العلاج الضوئي الديناميكي، الذي يدمر الخلايا غير الطبيعية.
  • الجراحة التي تتم فيها إزالة الجزء التالف من المريء.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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