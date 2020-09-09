هذا ما يحدث عند وضع الليمون في غسالة الملابس

فوائد وضع الليمون في غسالة الملابس، الليمون من المواد الطبيعية التي لها الكثير من الاستخدامات والعديد من النتائج المبهرة، حيث يجعل الكثير من النساء أهمية الليمون في غسيل الملابس حيث يعد الليمون من أقوى وأسرع الحيل الممتازة التي تجعل ملابسك نظيفة تمامًا من أي نوع من البقع وخاصة الغسيل ذو اللون الأبيض واللون الفاتح وينصح الخبراء بأن تقوم المرأة أثناء عملية الغسيل بتقطيع بضع ليمونات على هيئة شرائح ووضعها في الغسالة سواء الغسالات العادية أو الأوتوماتيك أو الفوق أوتوماتيك ويمكن استبدال شرائح الليمون بكوب من عصير الليمون المركز الذي مضاف إليه السكر.

إن الليمون ذو فوائد مبهرة ورائعة أثناء وضعه في مع الغسيل في الغسالة ونلاحظ مدى وقوة فاعلية الليمون في الغسيل الأبيض بشكل خاص ومن فوائد الليمون في تنظيف الملابس الآتي:

يستخدم الليمون كنوع من المبيض الطبيعي الآمن على الملابس والغير ضار مثل المبيضات الأخرى التي تحتوي على مواد كيماوية تسبب تلف الملابس وتهتكها مع مرور الوقت.

الليمون من أفضل المعطرات الطبيعية للملابس والذي يعطي للملابس رائحة منعشة وفي ذات الوقت آمنة فهناك الكثير من المعطرات الخاصة بالملابس تسبب حساسية للكثير من الأشخاص.

يساعد الليمون على التخلص من بقع الصدأ التي توجد في الملابس ويصعب إزالتها لكن بقوة وفاعلية الليمون يتم إزالة بقع الصدأ والتخلص منها بكل سهولة ويسر من خلال وضع نصف ليمونة مباشرة على مكان الصدأ وفرك المكان جيدًا.

الليمون له قدرة على إزالة أنواع العصائر المختلفة التي تنسكب دومًا على الملابس وخاصة ملابس الأطفال.

الكثير من الأحيان تتعرض الملابس لبقع عديدة من العفن نتيجة أننا قد ننسى الملابس المبللة لوقت طويل فتتراكم بقع العفن على الملابس وتتلف أنسجة الملابس ويتغير لون الملابس إلى اللون الأخضر والليمون ممتاز في حل تلك المشكلة حيث يتم وضع عصير ليمون مع ملح على بقع العفن وتركها لمدة 10 دقائق ثم نقوم بغسل الملابس في درجة حرارة مرتفعة قليلاً للتخلص من بقع العفن بسهولة ويسر، ويعد ذلك الحل الأسرع والأفضل للتخلص من بقع العفن.

الغسيل الابيض وإزالة البقع