صحة

لكل العرايس تبييض الجسم قبل الفرح وصفة صحراوية لتفتيح الجسم كريم تبييض الجسم بسرعة

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احمد نشقت 0 تبليغ

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تفتيح المناطق الحساسة، إذا كنت تتجهزين للزواج في غضون ايام قليلة ولاحظت اسمرار بعض الاماكن في جسمك سوف تصابين بالذعر لتجربة أي شيء لإعادة تفتيح تلك الأماكن مرة أخرى، تابعي الوصفات الطبيعية التالية لتجربتها.

تفتيح الجسم

إذا كنت تودين الحصول على بشرة فاتحة ورائعة فيجب عليك استخدام تلك الوصفة الطبيعية بعد أخذ حمام دافئ، وتقشير جسمك من الجلد الميت بالليفة المغربية أو العادية إن تقشير الجسم قبل الوصفة ضروري وهام لأنه يسمح بفتح مسام البشرة لاستقبال الوصفة والاستفادة من مكوناتها بنجاح.

تبييض الجسم

قومي بتحضير ثلاث حبات من الطماطم التي يفضل أن تكون طازجة، وقومي بإضافة خمسة ملاعق من مسحوق القرفة، وأضيفي خمسة ملاعق من مسحوق الكركم، ويمكنك إضافة أي زيت مرطب للمكونات لتسهيل تدليك الجسم بها مثل زيت جوز الهند.

يجب عليكِ التأكد إذا كنت تعانين من حساسية تجاه القرفة إذ أنها تسبب هياج في البشرة، وينصح بعمل اختبار وتجربة الوصفة على مساحة صغيرة من الجلد لتفادي حدوث التهاب.

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قومي بتوزيع الوصفة بعد مزج مكوناتها جيدًا مع الفرك بلطف سواء بيديكي او بليفة عادية الملمس بشكل دائري وهادئ، ويساهم هذا التدليك في تنشيط الدورة الدموية، وتقشير الخلايا الميتة للجلد.

يمكنك تطبيق الوصفة على الكوعين والركبتين والقدمين بنفس الطريقة ولكن لا تصلح تلك الخلطة للمناطق الحساسة للغاية، ولهذا يجب عليك توخي الحذر عند استخدامها.

بعد الانتهاء من تدليك كافة أجزاء الجسم المراد تفتيحها اتركي الخلطة لمدة ساعة ثم قومي باخذ حمامك كالمعتاد، وضعي مرطبًا لبشرتك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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