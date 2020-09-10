دراسة: كبار السن الأكثر عرضة لفيروس كورونا، لماذا؟

دراسات عدة بحثت ركزت على العوامل التي تساهم في الإصابة بفيروس كورونا، ووجدت الدراسات أن الرجال أكثر من النساء في الإصابة بالفيروس، كما أن التقدم في السن من أهم العوامل التي تساهم في الإصابة بكورونا وكذلك شدة الأعراض وحتى الوفاة، فلماذا؟

كورونا وكبار السن:

ينبه العلماء إلى أن عرضة الشخص المسن للمضاعفات عند الإصابة بعدوى فيروس كورونا يتحكم بها عامل مهم وهو شيخوخة الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن خلايا جهاز المناعة لدى الإنسان تشهد تغيرًا كبيرًا مع مرور عقود من الزمن، فتصبح على درجة كبيرة من التعقيد.

وبسبب هذه التغييرات، يتجاوب الجهاز المناعي لدى الشخص المسن، على نحو غير متناسب، فإما أنه يبالغ في التصدي للعدوى، فيؤدي إلى عدد كبير من التهابات، أو أنه يتأخر كثيرا عن التفاعل مع الخطر المحدق بالجسم مثل دخول الفيروس، وعندئذ، يصبح الطريق سالكا أمام المرض.

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ويقول الباحثون الذين يدرسون شيخوخة الجهاز المناعي، إن فهم هذه التغيرات لن يساعد فقط على فهم تأثير العمر، بل سيعين أيضا على وضع سياسات أفضل في مجال لقاحات وأدوية مرض "كوفيد 19" مستقبلا.

كما تمت الإشارة إلى دور شيخوخة الجهاز المناعي في دراسة منشورة بمجلة "ساينس"، وشارك فيها الباحث المختص في علم المناعة بكلية لندن الجامعية، آرني أكبر.

أمراض مزمنة:

وبالإضافة إلى شيخوخة مناعة الجسم أيضا فإن المسنون يشكلون النسبة الأكبر من المصابين بأمراض مثل السكري وضغط الدم واضطرابات الرئة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.