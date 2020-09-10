ايه اللي بتقوله عادات النوم بتاعتك عن علاقتك بشريكك؟

اكيد كتير مننا سمع عن العقل اللاواعي ، وده معناه ان الافكار اللي بنكون مدركينها بتكون موجودة في الجزء الواعي من المخ ، والافكار اللي بنكون غير مدركينها موجودة ولكن مخفية في اللاوعي ، لكن ليه بنقول ده دلوقتي وايه علاقتها بعادات نومنا في علاقتنا؟ كل الحاجات اللي بنمر بيها وبتتخزن في اللاوعي ، وضع النوم مع شريكك ممكن يترجمها ، كل حاجة بتحصل بينك وبين شريكك بيتخزن في العقل اللاواعي وممكن يظهر في وضع النوم ، ويمكن الشريكين نفسهم مش بيكونوا عارفين ان وضع النوم والتلامس بينهم بطرق مختلفة اثناء النوم ممكن انه يدل على شكل العلاقة ، وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك عادات النوم بتقول ايه عن علاقتك بشريكك.

عادات النوم بتقول ايه عن علاقتك بشريكك:

1- ال Tangle Position:

الوضع ده في النوم بيتسمى كمان باسم Honeymoon Hug ، وزي ما الاسم بيوحي لينا انه شائع بين المتجوزين جداد والاشخاص المرتبطين ببعض اوي وميقدروش يستغنوا عن بعض ، وده يعتبر اكتر وضع بيدل على الحميمية والتماسك بين الزوجين وانهم بيعيشوا مع بعض حياة عاطفية وحميمية قوية ، وبغض النظر عن اللي لسه متجوزين جداد ، غالبا الازواج بيناموا في الوضع ده لما بيكون بينهم محادثة حميمية او بعد ممارسة العلاقة الحميمية.

2- ال Spooning Position:

وضع المعلقة هو شارح نفسه زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، ولكن هو ليه تلات اشكال مختلفة الاول زي ما باين قدامنا الزوج بيكون حاضن الزوجة من ضهرها ، والتاني يكون العكس الزوجة هي اللي حضناه ، والتالت بيكونوا حاضنين بعض بنفس الوقت لكن مع مسافة بسيطة بينهم ، في اول واحد ده بيدل ان الراجل هو اللي بيكون مسيطر في العلاقة وهو اللي بيتولى مسؤولية كل حاجة ، وهي تعتبر وضعية حميمية جدا ، الوضع التاني لما بتكون الزوجة هي اللي حاضنه الزوج ده بيدل ان الزوجة بتحمي زوجها اكتر من اللازم لدرجة انها بتتعامل معاه بتملك شوية ، تالت وضع لو في مسافة بسيطة بينهم ، ده معناه ان في ثقة بين الطرفين ، ولكن اكيد مستوى الحميمية مش زي اول وضع.

3- ال Cradle Position:

الوضع ده بيدل على الرعاية والحماية ، وضع الراس على صدر الزوج وهو نايم على ضهره ، ده بيدل ان الزوجة بتدور على حامي يفهم احتياجاتها العاطفية ، وان الراجل بالوضعية دي بيتقبل احتياجاتها وبيدعم لها الدعم اللي هي عايزاه ، وفي بعض الازواج بيحبوا يناموا بوضع مشابه لده ولكن بيكونوا هما الاتنين باصين للسقف والزوجة بتكون راسها على كتف الزوج ، ورغم ان الوضع ده حميمي زي الوضع اللي فات ، ولكن بيدل ان العلاقة محتاجة تواصل وتفاهم اكتر بين الزوجين.

4- ال Leg Hugger:

هل بتنامي مع شريكك بمسافة بينكم ، لكن بتحافظوا على رجليكم متشابكة مع بعض؟ الوضع ده معناه انكم بتهتموا ببعض ولكن مش بتعبروا عن ده او مش منفتحين على الحقيقة دي ، ومعناه كمان انكم عايزين تهتموا ببعض ولكن مش مستعدين تتكلموا في ده بشكل صريح ، ولكن على الرغم من ده العلاقة بيكون فيها توازن ، واللي بيتم التعبير عنها بلمس او تشابك الرجلين ، والوضع ده شائع اوي بين الازواج اللي مش بيحبوا التواصل الجسدي كتير ولكن بينهم اتصال عاطفي قوي.

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5- ال Freedom Finders’ Position:

لو هنقيس العلاقة الحميمية بمقياس ، الوضع ده هياخد اقل درجات ، الازواج اللي بينهم خلاف او مشاكل في مرحلة ما في حياتهم بيناموا بالوضع ده ، والوضع ده كمان ممكن يدل ان الزوجين محتاجين بعض المساحة والحرية من غير تدخل لاي طرف من حد ، وعلى عكس الوضع الاول خالص اللي هو شهر العسل ، ده بيدل ان الطرفين يقدروا يستغنوا عن بعض ، ومش بيعتمدوا عاطفيا على بعض وبيعبروا بوضوح عن حاجتهم للحرية.

6- وضع Distanced Together:

الوضع ده بينام عليه الازواج اللي مافيش بينهم حاجة مشتركة ، اللي دايما بيكونوا مختلفين في حاجات كتير ووجهات نظرهم عكس بعض على طول ، وكمان لو في طرف بيحب ينام وراسه اعلى من الطرف التاني ، ده معناه ان الشخص اللي بيكون اعلى بيكون اكتر سيطرة وبيحب يفرض رايه بطريقة قوية والطرف التاني بيكون اهدى وبيختلف بطريقة اقل حده ، ولو الطرفين بيناموا على نفس المستوى وراسهم لامسه بعض اثناء النوم ده معناه ان افكارهم قريبة من بعض او متصلة ، وفي الغالب الاشخاص اللي بيناموا وفي بينهم مسافة مع اختلاف في مستوى الراس دول بيسجلوا اقل درجات على مقياس العلاقة الحميمية.

واكيد في النهاية الازواج بيناموا في اوضاع كتير مختلفة كل ليلة ، ولكن النقطة هي قياس اكتر نمط بيناموا عليه كل يوم والوضع المفضل في النوم في اغلب الاوقات ، يا ترى بتنامي مع شريكك عادة في اي وضع؟

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