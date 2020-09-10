اسماء بنات سعودية ومعانيها 2021 أجمل اسامي البنات الخليجية والفخمة

اسماء بنات سعودية ومعانيها 1442 من أجمل الأسماء التي يبحث عنها الكثير، لما تحوية من عراقة وفخامة للاسم، وتُعد اسماء البنات الخليجية من أكثر الأسماء التي ينجذب إليها الآباء والأمهات لجمال معانيها ورقة الاسم، وسوف نقدم لكم في موقع ثقفني أجمل أسماء البنات السعودية الجديدة والقديمة، ومعنى كل اسم حتي يتيح الاختيار من بين مجموعة أسماء مختارة، ولكي تحمل ابنتهم أجمل اسم بأجمل معنى.

اسماء بنات سعودية ومعانيها 1442

أختيار اسم المولود أو المولودة ليس بالسهل على الأم والأب، ولابد من اختيار الاسم ومعناه الجميل فهو يظل ملازم للطفل طيلة حياته، وينادى به بين أصدقائه وجيرانه، لذلك عندما تحمل المرأة وتعرف نوع الجنين، يبدأن في البحث عن الاسم المناسب، لذلك جمعنا لكم مجموعة من اسماء بنات سعودية جديدة، ومصحوب كل اسم بمعناه.

آمال: معناه التفاؤل والأمل

آيات: يعني العلامات والدلائل

أريج: معناه الرائحة الطيبة العطرة

إسعاد: يعني تقديم السعادة للغير

إيثار: معناه التفضيل

دري: يعني الكوكب المضئ

بيسان: هو مكان في فلسطين

البارزة: معناه الآخذة للعقول والقلوب

أصلية: تعني صاحبة الشرف

اعتماد: معناه التوكل

إلهام: معناه الوحي

جاسمينا: نطق زهرة الياسمين باللغة الانجليزية ومعناها الجميلة

موريا: اسم مذكور في القرآن ومعناه الخيل

رمسة: يعني المستورة المكتومة

مروج: معناه الأرض الخصبة الواسعة المليئة بالنباتات

ميرال: معناه الغزالة الصغيرة

زهرة: وهو الفتاة الذكية

ربى: يعني المكان العالي المرتفع

انجي: معناه الملاك

راما: تعني ستارة الكعبة

رزان: معناه الرزانة والوقار

لمار: معناه ماء الذهب لمعة السيف

بريهان: معناه الفتاة الفاتنة

لتين: معناه شديدة الجمال

سدن: معناه ستار الحرم

ريتاج: يعني قفل الكعبة و الباب العظيم

رواء: معناه المشهد الحسن

سجي: هو الصفات الحميدة الحسنة

وسن: ومعناه النعاس

هتان: يطلق هذا الاسم على المطر الخفيف الذي لا ينقطع

عالية: صاحبة الأصل

ألين: أجمل نساء العالم

دارين: معناه الغزالة التائهة

أماليا: معناه الفتاة اللطيفة المحبوبة من الجميع

أسوة: تعني المثل والقدوة

ريفال: تعني صاحبة الشعر الطويل

لوليا: معناه اللؤلؤ

روبين: معناه الياقوت

ليساء: معناه الحسنة

لانا: تعني النخل الصغير

أليس: معناه النعومة

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الآن يمكنك احتيار أجمل اسم من بين مجموعة مختارة من اجل طفلتك حتى تشعر بالرضا عن اسمها حين تكبر و تطلعيها على معنى الاسم المختار