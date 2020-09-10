كل عام، يصاب ملايين الأفراد بالأنفلونزا. وفي حين يتماثل معظمهم للشفاء خلال أسبوع من الزمن، فإن قلة سيئة الحظ قد تلقى مصرعها بسبب الانفلونزا الموسمية.

وتنتشر أوبئة الانفلونزا الموسمية عادة أواخر فصل الخريف وأثناء فصل الشتاء، والاعراض الاكثر شيوعاً لهذه المشكلة الصحية تشمل الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

ويمكن دوماً استباق الانفلونزا والتهيؤ لها، وفي هذا السياق يقدم لنا الدكتور أحمد محمد عبد العال، استشاري طب الأطفال، وأمراض الدم لدى الأطفال بمستشفى برجيل في أبوظبي 8 نصائح للوقاية من الانفلونزا الموسمية.

8 نصائح بسيطة للوقاية من الانفلونزا

بحسب الدكتور عبد العال، بالامكان الوقاية من الاصابة بالانفلونزا ومضاعفاتها من خلال اتباع النصائح التالية:

1. التطعيم ضد الانفلونزا:

ويعد اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا الوسيلة الأكثر فعالية لحماية الانسان من الانفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة.

والتلقيح مهم بشكل خاص للنساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل وهو ضروري كذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام، وكبار السن، والمصابين بحالات مرضية مزمنة، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وينبغي أخذ لقاح الإنفلونزا كل عام بما أنه يتم إعادة تصميم هذا اللقاح باستمرار للحماية من معظم فيروسات الإنفلونزا بدءاً بالإنفلونزا الموسمية وصولاً إلى أخطر الفيروسات مثل إنفلونزا الخنازير.

2. غسل اليدين بانتظام:

نظافة اليدين وغسلها بشكل منتظم بالماء والصابون او الجل المعقم، تحمي من معظم الالتهابات، بما فيها الأنفلونزا. ويعد الحفاظ على نظافة اليدين طريقة سهلة لحماية صحتك وصحة أسرتك.

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3. تعقيم المقتنيات الخاصة:

يجب تنظيف وتعقيم المساحات المحيطة بك والمقتنيات التي تستخدمها على نحو مستمر، مثل الهاتف الخلوي أو جهاز الكمبيوتر وسطح المكتب.

4. تجنب لمس العينين والأنف والفم:

تنتقل الجراثيم إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم على الأرجح، وفي حين لا يمكنك التحكم في كل ما تستنشقه، فإن بإمكانك الحد من مخاطر العدوى بإبعاد يديك عن وجهك. وإذا اضطررت للمس عينيك أو أنفك أو فمك، فاستخدم منديلاً نظيفاً أو اغسل يديك أولاً.

5. لبس الكمامة:

ارتداء الكمامة باستمرار خارج المنزل لا يحمي من كوفيد-19 فقط، وإنما ايضا من الانفلونزا الموسمية وباقي الفيروسات.

6. تجنب الاماكن العامة:

يجب تجنب الأماكن المكتظة، مثل المواصلات العامة والمدارس ودور الرعاية وفي المحافل الاجتماعية قدر الامكان.

7. البقاء في المنزل في حال المرض:

إذا كنت مصاباً بالأنفلونزا، فإن تواجدك على مقربة من الآخرين يعرضهم لخطر العدوى. كما ينطبق ذلك بشكل خاص على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب وفيروس العوز المناعي البشري.

لذا فإن عزل نفسك سريعاً عن الآخرين من شأنه منع انتشار الأنفلونزا وإنقاذ الأرواح.

8. زيارة الطبيب:

في حال وجود اعراض شديدة او مضاعفات، ينبغي زيارة الطبيب الخاص بك. واعلم أن معظم الأدوية المضادة للفيروسات تعطي مفعولاً أفضل في حال تناولها في غضون 48 ساعة من الإصابة.

كما ينصح د. عبد العال بالراحة والنوم لساعات كافية، معتبراً ان احتمال الإصابة بنزلة برد يزيد إذا كنت مرهقاً، إذ يساهم النوم في تعزيز نظام المناعة حيث يحتاج الشخص البالغ ما بين 7 – 8 ساعات من النوم يومياً، في حين يحتاج الأطفال والمراهقون الى 10 ساعات من النوم.