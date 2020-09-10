الخطوات الكورية للعناية بالبشرة والشعر قبل العيد بيومين؛ حيث يستعد العرب في هذه الأيام مع انتهاء شهر رمضان المبارك لاستقبال عيد الفطر، وتتبع كل إمراءة روتين العيد بخطوات يومية للعناية بالبشرة والشعر وذلك لتظهر بإطلالة رائعة تُنسبها؛ لذلك نُقدم لكم الخطوات الكورية للعناية بالبشرة والشعر، وذلك بخلطات تبيض الوجه والبشرة ولتفتيح الجسم وتلميع الشعر أيضاً تستخدمها المراءة الكورية دائماً بمكونات بسيطة جداً وموجودة في كل بيت.

الخطوات الكورية للعناية بالبشرة

الوصفة الأولي

وهي وصفة تُستخدم كروتين ليلي قبل النوم، فيُفضل استخدامها كل ليلة قبل العيد حتي ليلة العيد، لتصبح ذات بشرة بيضاء، مُتغذية؛ وذلك لأن تحتوى علي مكونات مفيدة جداً في القضاء علي اثار حب الشباب لتجعل البشرة صافية كصفاء الحليب وهي عبارة عن:

4 ملاعق صغيرة من ماء الورد ( أو حوالي نصف كوب في حالة استخدامها للجسم ).

نصف ليمونة

خطوات تحضير الوصفة:

وضع ماء الورد في اناء مناسب، ثم نُضيف اليه قطرات من عصير الليمون. إحضار قطنة دائرية وغمرها بخليط ماء الورد وعصير الليمون، ثم نبدأ بمسح البشرة والجسم كله. حفظ باقي الوصفة في علبة زجاجية مُحكمة الإغلاق في الثلاجة، واستخدامها كل ليلة قبل العيد ب 3 أيام وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

الوصفة الثانية

وصفة تُستخدم كروتين نهاري لتفتيح وتبيض البشرة، استخدميها كل صباح بعد الاستيقاظ من النوم حتي صباح العيد، وهي عبارة عن مكون واحد بسيط جداً ألا وهو الأرز .

خطوات تحضير الوصفة:

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إحضار نصف كوب من الأرز، وغسله جيداً بالماء لتتخلصي من الشوائب والأتربة، ثم نقعه في الماء وتركه في الثلاجة لمدة 6 ساعات.

نأخذ الماء المنقوع به الأرز فقط وترك الأرز جانباً لعمل به خلطة أخري.

نستخدم ماء الأرز كل صباح كالوصفة السابقة بواسطة قطنه دائرية، ومسحه علي البشرة والجسم كل صباح.

الوصفة الثالثة

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الحليب ملعقة كبيرة عسل ( العسل مفيد جداً للبشرة من حيث تبيضه وتقشيره، كما يعمل ايضاُ علي ازالة الشعر الزائد من الوجه نهائياً ) نصف ليمونة

خطوات التحضير:

نخلط المكونات مع بعضهم البعض حتي يُصبح خليط متجانس.

نوزع الخليط علي البشرة ونتركه حتي يجف تماماً.

نُزيل الماسك من البشرة بواسطة قطنة، ثم غسل البشرة بالماء البارد.

بعد غسل الورد، دهن البشرة بماء الورد.

العناية بالشعر قبل العيد

وصفة الشعر الكورية لتقويته وفرده، منع تساقطه، وإعطائه اللمعان المطلوب.

المكونات:

جل الصبار زيت زيتون زيت جوز الهند

خطوات التحضير: