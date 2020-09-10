تسمين الوجه ونفخ الخدود بالخميرة فقط أقوي خلطات تسمين الجسم والوجه؛ فالوجه السمين والخدود المنفوخة تعطي مظهر جذاب للوجه وتعطيه شباب أكثر من الوجه النحيف، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا أقوي خلطات تسمين الجسم والوجه ونفخ الخدود. تسمين الوجه ونفخ الخدود بالخميرة تسمين الوجه ونفخ الخدود بالخميرة المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة ربع كوب متوسط الحجم من ماء الورد طريقة التحضير والاستعمال: مزج الخميرة مع ماء الورد ووضعهما علي البشرة لمدة 20 دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

تكرار الخلطة مرتين يومياً مرة صباحاً ومرة أخري مساءً وستلاحظين ظهور النتيجة بشكل فوري. نصائح لاستخدام ماسك الخميرة علي الوجه التأكد من أن الخميرة تناسب نوعية بشرتك حتي لا تتسبب في ظهور حساسية الجلد، وذلك بوضع قطعة صغيرة علي الجلد وتركه لتري رد الفعل، هل سيظهر احمرار وتهيج أم لا؟!

التأكد من تاريخ صلاحية الخميرة حتي لا تتسبب في تلف البشرة.

تنظيف الوجه وفتح المسام باستخدام بخار الماء قبل وضع وصفة الخميرة علي البشرة لكي يسهل عملية امتصاص البشرة للخميرة.

تجنبي ماسك الخميرة في حالة إذا كانت البشرة بها أي جروح حتي لا تتسبب في التهاباها وجرحها مرة أخري. أقوي خلطات تسمين الجسم والوجه نصائح لاستخدام ماسك الخميرة علي الوجه المقادير: ملعقة كبيرة من الخميرة ملعقتين كبيرتين من الحلبة المطحونة المحمصة كوب ماء متوسط الحجم طريقة التحضير: ننقع الحلبة المحمصة في كوب الماء لمدة ساعة كاملة، ثم نُضيف الخميرة الي الحلبة ونُقلب حتي تذوب تماماً.

نغلي مشروب الحلبة والخميرة، ثم نُطفي النار ونترك المشروب ليبرد نسبياً بحيث يصبح دافئ.

نحلي المشروب بالعسل.

نحلي المشروب بالعسل. نتناول المشروب مرتين يومياً مرة بعد وجبة الغذاء بساعتين، ومرة أخري بعد وجبة العشاء بساعة. فوائد الخميرة للجسم ( تسمين الجسم ) الخميرة تعمل علي زيادة وزن الجسم وتسمينه، لذلك تستخدم في عمل وصفات للفتيات الراغبين في تسمين الجسم وتكبير الصدر.

تفتح الشهية لذلك يُنصح بشرب كوب ماء بعد اذابة ملعقة كبيرة من الخميرة به قبل الأكل بساعتين.

تساهم في بناء الجسم، لاحتوائها علي كثير من الفيتامينات والمعادن الغذائية.

تعالج مشاكل الجهاز الهضمي، تعالج الإمساك لأنها تعتبر ملين طبيعي، كما تعالج أيضاً التهابات القولون وتخلص المعدة من البكتريا الضارة والجراثيم الموجودة بها.

0تقلل من فرص الإصابة بمشاكل القلب، وذلك لأنها تعدل نسبة الكوليسترول في الدم.

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