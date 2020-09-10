أهمية فيتامين د لمرضى كورونا تكمن في أن فيتامين د له دور رئيسي في عمل الجهاز المناعي في الجسم، وأكدت عدد من الدراسات الطبية التي تمت منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، أن فيتامين د له دور في الوقاية من الفيروس أو الشفاء منه، وعن ذلك استشهد طبيب سعودي بدراسة طبية توضح أن أهمية فيتامين د أكبر من ذلك، وأن فيتامين د يمكن أن يقي المرضى بالفيروس من دخول العناية المركزة.

أهمية فيتامين د:

كتب استشاري العظام الدكتور حسين الهمل ( كان قد أصيب بفيروس كورونا وشفي منه)، عن دراسة إسبانية أكدت أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يستفيد منها الجهاز المناعي لدى مرضى فيروس كورونا المستجد من فيتامين د.

وقال الدكتور الهمل: إن هناك تجارب تثبت فعالية فيتامين "د" على مرضى فيروس كورونا، حيث قامت جامعة قرطبة الإسبانية بعمل دراسة على 76 مريض تم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى (50 مريضًا تم إعطاؤهم أفضل علاج متوفر بالإضافة إلى فيتامين "د") والمجموعة الثانية، (26 مريضًا تم إعطاؤهم أفضل علاج متوفر دون فيتامين "د").

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وأوضح أن النتائج أشارت إلى أن فيتامين "د" ساهم في التخفيف من خطورة المرض على الخمسين شخص من المجموعة الأولى الذين تم إضافة فيتامين "د" للعلاج، وشخص واحد فقط تم إدخاله إلى العناية المركزة بواقع 2%، وجميع المرضى تم شفاؤهم تمامًا بما فيهم المرضى المتواجدين في العناية المركزة.

أما ال26 شخصًا من المجموعة الثانية الذين تم علاجهم بدون فيتامين "د" 13 مريضًا تم إدخاله العناية المركزة بواقع 50% وجميع المرضى تم شفاؤهم واثنان منهم توفوا.

وأضاف ختامًا أن ملخص الدراسة يُشير بأن العلاج بدون فيتامين "د" فإن احتمالية دخول المريض إلى العناية المركزة عند إصابته بفيروس كورونا دوت الخليج 50%، وإذا تم استخدام فيتامين "د" مع العلاج فإن احتمالية دخول المريض إلى العناية المركزة دوت الخليج 2%.