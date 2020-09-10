دراسة: اضطرابات النوم وعلاقتها بالسمنة

النوم أحد العمليات الحيوية الرئيسية التي يحتاجها الجسم ولا يمكن الاستغناء عنها، ونظرا لأهميته فإن أي خلل به يؤثر على الصحة العامة في كثير من النواحي كما أكدت الدراسات و الأبحاث الطبية على مر السنوات، وفي تأثير جديد هاهي دراسة تربط بين النوم غير الصحي وغير الجيد والسمنة.

اضطرابات النوم و السمنة:

توصل أطباء من جامعة كولونيا الألمانية من خلال دراسة طبية بحثية حديثة إلى نتائج دقيقة عن النوم وتأثيره على الصحة بشكل عام، وتمّ نشرها في مجلة "Journal of Neuroscience" الطبية. وتفيد هذه النتائج إلى أن النوم السيء أو حتى الأرق يحفزان نظام المكافأة في الدماغ بما في ذلك الحاجة إلى تناول السكريات على سبيل المثال.

ويعرف علماء الأعصاب نظام المكافأة في الدماغ، بأنه مجموعة من الهياكل والمسارات العصبية تكون مسؤولة عن الإدراك، بما في ذلك التعلم التعاوني، أي التحفيز والمكافأة والمشاعر الإيجابية، ولا سيما العواطف التي تنطوي على الملفت في الأمر أن الأطباء انطلقوا أيضا من فرضية الأولى المعتمدة على الاضطرابات الهرمونية وأخضعوا قسما من المشاركين في دراستهم إلى عملية مسح للدماغ، في خطوة أوصلتهم إلى نتائج غير متوقعة.

تفاصيل الدراسة:

الفريق الذي أجريت عليه الأبحاث يضم 32 رجلا بأتم الصحة. تم تقسيمهم إلى مجموعتين. حصلت كل مجموعة على وجبة عشاء في يومين مختلفين بفارق عدة أيام. وبينما ذهب كل شخص من المجوعة الأولى إلى بيته للنوم، بقي رجال المجموعة الثانية في المختبر حيث حصلوا على منشطات تمنعهم من النوم.

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في اليوم الموالي تم فحص نشاط الدماغ لدى كل المشاركين في الدراسة عبر تصوير بالرنين المغناطيسي، وثم فحص مستوى الإفرازات الهرمونية في أجسامهم.

وفي المرحلة الأخيرة كان عليهم الإجابة على مجموعة أسئلة من بينها ميولاتهم الغذائية وما إذا كانوا يرغبون في شراء أطعمة جاهزة (فاست فود) أو أشياء أخرى لا علاقة لها بالأكل. وأخيرا كان عليهم تصنيف مدى شعورهم بالجوع.

وما نتج من الدراسة أن من يعانون من قلة النوم أو الأرق يصبح لجيهم رغبة أكثر في تناول الأطعمة غير الصحية، كما يشعرون بالجوع أكثر، وتلك عوامل رئيسية للسمنة.