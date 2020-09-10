القلق في زمن كورونا، رغم أنه بات من المسلمات التي نعيشها، إلا أن معظمنا لا يستطع التغلب عليه.

فضلا عن ذلك، يعتبر القلق مقياس نسبي للصعوبات التي نمر بها خلال جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاستسلام للقلق والتوتر قد يشكل خطورة على صحتنا جميعا دون استثناء.

من ناحية أخرى، تتعدد العوامل التي قد تساهم في زيادة القلق سواء الضغوط المادية، أو المعنوية، أو النفسية التي لا يمكن السيطرة عليها في آن واحد.

لكننا سنتطرق خلال السطور القادمة إلى طرق بسيطة للتغلب قدر المستطاع على القلق في زمن كورونا، من خلال توصيات أخصائي الطب النفسي الدكتور كريم فرح بمستشفى الطب النفسي في القاهرة.

طرق بسيطة للتغلب على القلق في زمن كورونا

أوضح الدكتور كريم، أن القلق أحد الاضطرابات النفسية المتفاوتة من شخص لآخر، ورغم أن القلق شعور طبيعي يسيطر علينا عند التعرض للأزمات المؤثرة بصفة عامة، إلا أنه قد يتحول مع الضغوط النفسية الصعبة إلى مرض مزمن يحتاج لأوقات طويلة لعلاجه والتخلص منه.

لذا ينصح جميع أفراد الأسرة في زمن كورونا، اتباع طرق بسيطة للتغلب على القلق قدر المستطاع ، على النحو التالي

الضحك.

ممارسة التمارين الرياضية.

الأوقات المسلية.

العطور المنعشة

المكملات الغذائية.

الأطعمة المضادة للقلق.

الابتعاد عن الكافيين

الضحك للتغلب على القلق

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يساهم الضحك في زيادة تدفق الأكسجين إلى الجسم، والأهم قدرته على تحسين المناعة والحالة المزاجية في زمن كورونا، ما يساعد ذلك على استرخاء العضلات وتخفيف القلق، لذا ينصح مشاهدة الأفلام الكوميدية على مدار الأسبوع.

ممارسة التمارين الرياضية للتخلص من التوتر

يفضل ممارسة التمارين الرياضية المخصصة لاسترخاء عضلات الجسم يوميا لمدة 20 دقيقة قبل الخلود إلى النوم، لمكافحة الإجهاد اليومي وتقليل مستوى هرمونات التوتر في الجسم على المدى الطويل مثل الكورتيزول، فضلا عن ذلك إنطلاق الاندرفين الذي يحسن المزاج، ويمنع الأرق، يعمل كمسكن طبيعي للآلام الجسم بصفة عامة.

الأوقات المسلية للتغلب على القلق في زمن كورونا

يفضل اللجوء إلى الأوقات المسلية والمبهجة مع الأصدقاء المقربين، للحصول على الدعم الإيجابي بصفة مستمرة في زمن كورونا، إذ تشير الدراسات إلى أن قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والأطفال يساهم في تحرير هرمون الأوكسيتوسين الذي يعتبر مسكن طبيعي للألم، والإجهاد، والقلق على وجه الخصوص.

العطور المنعشة سلاح طبيعي للقضاء على التوتر

أظهرت الدراسات المتنوعة أن استخدام الزيوت الطبيعية والعطور المنعشة مثل مستخلصات "البرتقال، النعناع، الياسمين والبخور المختلفة"، يوميا عن طريق استنشاقها أو رشها على الجسم والملابس، قد يقلل من الشعور بالقلق والتوتر في زمن كورونا بصفة مستمرة.

المكملات الغذائية المفيدة للتغلب على القلق

أكد الدكتور كريم، أن الدراسات المختلفة أثبتت أن الأشخاص اللذين يتناولون مكملات أوميغا 3 تقل لديهم أعراض القلق بنسبة 20 % مقارنة مع غيرهم.

الأطعمة المضادة للقلق

نصح الدكتور كريم، تناول الأطعمة الصحية بصفة عامة، لكنه اختص الشاي الأخضر بضرورة تناول 3 أكوب يوميا دون السكريات المكررة، إذ يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول التي تقلل مستويات القلق عن طريق زيادة مستويات السيروتونين، فضلا عن ذلك أظهرت الدراسات النفسية أن الأشخاص اللذين يمضغون العلكة يزداد شعورهم بالراحة النفسية فهي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ.

الابتعاد عن الكافيين

وأخيرا، شدد الدكتور كريم، على ضرورة الحد من تناول الكافيين سواء المتوافر في " التدخين، القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الشوكولاتة" للتغلب على القلق في زمن كورونا قد المستطاع.